New York-i kormányzó: több millió vírustesztet kellene elvégezni a korlátozások enyhítése előtt

2020. április 10. 21:54

Több millió vírustesztet kellene elvégezni, még a kijárási korlátozások enyhítése előtt - jelentette ki Andrew Cuomo, New York állam kormányzója szokásos napi sajtótájékoztatóján pénteken.

Cuomo - syracuse.com

A kormányzó az enyhítések előfeltételének mondta a vírustesztek és a szerológiai tesztek elvégzését.



"Ez hetek kérdése, nem várhatunk vele hónapokig" - fogalmazott. Elismerte ugyanakkor, hogy jelenleg nincs erre kapacitás, és nemcsak az általa irányított államban, hanem az egész Egyesült Államokban sem.



A vírusteszttel azt állapítják meg, hogy fertőződött-e az illető, a szerológiai teszt pedig azt mutatja ki, hogy van-e a szervezetében ellenanyag, noha nem küszködött a fertőzés tüneteivel és nem is betegedett meg.



Cuomo kifejtette: a társadalmi távolságtartás és a kijárási korlátozások enyhítésének fokozatosan kell megtörténnie. Kifejtette, hogy New York államban több mint kilencmillió embert kell majd ismét munkába állítani. Ehhez és a tesztek és szerológiai vizsgálatok elvégzéséhez egyaránt a szövetségi kormány segítséget kérte. Kérte Donald Trump amerikai elnököt arra is, hogy a védelmi termelési törvény értelmében még több magánvállalatot kényszerítsen a szükséges orvosi segédeszközök és védőfelszerelések gyártására.



Jelenleg változatlanul New York államban a legmagasabb a diagnosztizált fertőzések és a halálozások száma. Az államban péntek délelőtti adatok szerint több mint 160 ezer fertőzöttet és csaknem 9 ezer halálos áldozatot regisztráltak.

MTI