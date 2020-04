Koronavírus - Egyes amerikai kórházakban robotok segítik az ápolók munkáját

2020. április 10. 23:17

Egyes amerikai kórházakban robotok segítik az ápolók munkáját - derült ki az amerikai közszolgálati rádió (NPR) pénteki riportjából.

A sürgősségi részlegeken az orvosi eszközök páciensek utáni fertőtlenítését vagy a speciális orvosi maszkok sterilizálását robotok végzik, sok helyütt az egyszerű takarítási munkákat is gépek vették át.



Melinda Hart, a robotokat gyártó Xenex cég szóvivője az NPR munkatársának azt mondta: nagyon megnőtt a kereslet az ultraibolya sugarak kibocsátásával fertőtlenítést végző gépek iránt, egyre több kórház rendel ilyen szerkezeteket. A robotok baktériumok és vírusok utáni fertőtlenítésre egyaránt alkalmasak, percek alatt elkészülnek a munkával.



A közszolgálati rádió riportjából kiderült: ilyen gépeket alkalmaznak - már a járvány kitörése óta - a kínai Vuhanban, Thaiföldön, Szingapúrban, Franciaországban, valamint Ausztrália egyes vidékein is. Az ember nagyságú önjáró szerkezetek nemcsak fertőtlenítésre alkalmasak, hanem étel- vagy gyógyszeradagok kiosztására is.



MTI