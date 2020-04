Koronavírus - Csaknem 1,7 millió a fertőzöttek száma a világon

2020. április 11. 09:35

Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma szombat reggelre 96 432-vel nőtt és elérte az 1 698 416-ot a világon. A Covid-19 nevű betegségben 102 764-en vesztették életüket, a gyógyultak száma 376 677 volt – olvasható a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítésében.

A péntek reggeli adatsorban 1 601 984 fertőzött, 95 731 halott és 355 066 gyógyult szerepelt. A fertőzés 184 országban van jelen.

A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott az elvégzendő tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek.

A legtöbb regisztrált fertőzött jelenleg az Egyesült Államokban van: 501 419, ami 35 669-cel több, mint pénteken. A gyógyultak száma 29 078, a halálos áldozatoké 18 637. A helyzet továbbra is New Yorkban a legsúlyosabb, ahol 5820-an haltak meg.

Spanyolországban 158 273-ra nőtt a feljegyzett fertőzöttek száma, 16 081-re emelkedett a halottaké, és 55 668-ra a gyógyultaké.

Olaszországban 147 577 a regisztrált fertőzöttek száma, 18 849 a halálos áldozatoké és 30 455 a gyógyultaké.

Németországban 122 171 fertőzöttet regisztráltak eddig, közülük 2 736 elhunyt, 53 913 meggyógyult.

Franciaországban 125 931 fertőzöttet, 13 197 halottat, és 25 195 gyógyultat tartottak nyilván.

Iránban 68 192 volt a regisztrált fertőzöttek száma szombatra, 4232 az elhunytaké, 35 465 a kórból felépülteké.

hirado.hu - MTI