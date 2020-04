Székelyföld - Megérkezett a magyar kormány egészségügyi adománya

2020. április 11. 22:44

Megérkezett szombaton a Székelyföldre a magyar kormány egészségügyi védőfelszereléseket és fertőtlenítőszereket tartalmazó adománya.

Ezeket az eszközöket Hargita, Kovászna és Maros megye egészségügyi intézményei között osztják szét. Mint arról már beszámoltunk, a magyar kormány 600 ezer maszkot, valamint néhány tízezer védőruhát, védőfelszerelést és tesztet küld a Felvidékre, Erdélybe, Székelyföldre, Kárpátaljára, Szlavóniába a Mura-vidékere és a Vajdaságba. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken jelentette be, hogy minden magyar felelős minden magyarért, ezért a magyar nemzeti közösségeket a határok túloldalán is támogatja a kormány, eszközökkel is.

Fotók: MTI/Veres Nándor

A magyar diplomácia vezetője elmondta: a határon túl élő magyar közösségeknek eszközbeli segítséget is nyújt a kormány, Magyarország azért tudja megtenni ezt, mert működik a Kína és Magyarország közötti légihíd és a kormány több mint 30 millió maszkot vásárolt már Kínából. Közölte: szinte mindegyik határon túli magyar közösség megkereste a kormányt azzal, hogy rossz az ellátottság azokon a területeken, ahol élnek, egyes kórházak pedig a működési képességeik küszöbére értek a koronavírus jelentette kihívások miatt. Szijjártó Péter azt mondta: az anyaországnak kötelessége a magyar emberek egészségét és életét megvédenie, ehhez pedig szükséges, hogy az egészségügyi védekezés sikeres legyen. Hozzátette: az elkövetkező hetekben is jelentős szállítmányok érkeznek Magyarországra Kínából, elősegítve az egészségügyi védekezés sikerét.

szekelyhon.ro