Koronavírus - Fidesz: Niedermüller Péter DK-s polgármester elsődleges feladata veszélyhelyzetben is egy pártkatona támogatása

2020. április 14. 10:47

A Fidesz szerint Niedermüller Péter, a VII. kerület DK-s polgármesterének elsődleges feladata veszélyhelyzetben is a "pártkatona" Czeglédy Csaba támogatása több tízmilliós összeggel.

A Fidesz kedden azt közölte, erzsébetvárosi szervezetük megdöbbentőnek tartja, hogy egészségügyi járvány, veszélyhelyzet idején az erzsébetvárosi lakosok támogatása helyett a polgármester legfontosabb és elsődleges dolga az legyen, hogy 29 millió forint plusz áfa díjazással "kitömi" a DK ügyvédjét, Czeglédy Csabát, aki jelenleg is bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanúsítottja egy többmilliárdos ügyben.



A mostani megbízás kísértetiesen hasonló gyorsasággal köttetett, mint az első kettő kerületi szerződése - írták. Az első két szerződés 2019. november 5-én, néhány nappal a polgármesteri megbízólevél átvétele után már meg is született, a mostani, nagy összegű szerződés pedig március 18-án, az egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetését követően, a polgármester saját döntési jogkörében.



"Felmerül a kérdés, hogy miért élveznek elsőbbséget Czeglédy Csaba, a Demokratikus Koalíció ügyvédjének szerződései más kerületi döntésekkel szemben, és van-e összefüggés a között, hogy a kormány a veszélyhelyzetre való tekintettel a pártok támogatását 50 százalékkal csökkentette? Jut-e Gyurcsány ügyvédjének a pénzéből a Demokratikus Koalíciónak? Nem gondolja-e úgy Niedermüller Péter, hogy a kormányhoz hasonlóan először rendbe kellene tennie a kerület költségvetését annak érdekében, hogy megfeleljen a járvány elleni védekezés kiadásainak és hogy támogatni tudja a nehéz helyzetben lévő kerületi lakosokat, ahelyett, hogy pártemberek és pártmegbízottak részére adnak több tízmilliós megbízásokat"? - firtatja a Fidesz.



Hozzátették, hogy kérdéses továbbá, hogy miért hallgat az ügyről az alpolgármestert is adó Momentum, miért vállalnak ebben is közösséget az országot egyszer már tönkretevő Gyurcsány pártjával.



A közleményben a Fidesz felszólította Niedermüller Pétert, hogy minden forintot az erzsébetvárosi polgárok és a kerületi védekezés céljaira használjon fel, és vonja vissza "Gyurcsány ügyvédjének" megbízását.

MTI