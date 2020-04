Koronavírus - Az Opel Szentgotthárd készen áll a termelés újraindítására

2020. április 14. 12:06

Szigorított egészségvédelmi intézkedések bevezetését követően az Opel Szentgotthárd készen áll a termelés újraindítására - közölte az MTI-vel Kaszás Zoltán a motorgyár sajtószóvivője.

Az újraindulás időpontja szavai szerint függ az autópiaci helyzet alakulásától és az esetleges további korlátozó intézkedésektől, de a magas szintű védelmet nyújtó és a hivatalos előírásoknak megfelelő egészségvédelmi intézkedések bevezetése után az újraindulást az Opel Szentgotthárdnál működő üzemi tanács, a szakszervezetek és a munkavédelmi képviselők is támogatják.



A közleményben kiemelték, hogy a PSA csoport számára a Covid-19 közegészségügyi rendkívüli helyzet fennállása óta a legfontosabb a munkavállalók egészségének védelme és a vállalat jövőjének hosszú távú biztosítása.



A tájékoztatás szerint ideiglenes leállás alatt a PSA vállalatcsoportnál, így az Opel Szentgotthárdnál is folyamatosan dolgoztak egy az egészségügyi szakszolgálattal és a dolgozói érdekképviseletekkel egyeztetett, több mint száz intézkedést tartalmazó, a termelést és irodai tevékenységet is érintő szigorított egészségvédelmi protokoll bevezetésén.



Az intézkedések közé tartozik többek között a testhőmérséklet önellenőrzése, a védőszemüveg és a napi szinten kiosztott higiéniai maszkok viselése, a biztonságos távolság betartása és ennek jelölése, a munkaállomásokon és a pihenőhelyeken az ajtók nyitva tartása, (kivéve a tűzvédelmi ajtókat) a kilincsek érintésének kiküszöbölése, a szerszámok és munkafelületek fokozott tisztítása, a beérkező alkatrészek "pihentetése", műszakváltások megfelelő ütemezése a műszakokban dolgozók találkozásának elkerülése miatt.



