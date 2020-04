Koronavírus - Az otthoni internetezést segíti tanácsaival az NMHH

2020. április 14. 18:17

Már elérhető a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) otthoni internethasználatot támogató információs felülete.

Az NMHH keddi, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az nmhh.hu/gyorsabbnet oldalon a hatóság azokat a lehetőségeket gyűjtötte össze, amelyek segíthetnek a stabil, gyors internet biztosításában.



Azt írták: az elmúlt hetekben jelentősen átalakult az élet, otthonról dolgoznak, tanulnak, vásárolnak, szórakoznak az emberek, és mindehhez szélessávú internetet vesznek igénybe.



A személyes jelenlét híján megnövekedett videohívások és videós konferenciabeszélgetések, az online tanórák, a filmletöltések és videojátékok fokozott terhelést jelentenek a hálózatnak.



Az NMHH online tájékoztatója azokat a lehetőségeket veszi számba, amelyeket bárki megtehet otthon is azért, hogy a meglévő előfizetése mellett a legbiztosabb és leggyorsabb internet álljon rendelkezésére.



Ismertetésük szerint a kilenc tanácsot részletező Gyorsabbnet honlap gerincét a wifirouterrel kapcsolatos információk adják.



Annak típusa, a kommunikációra használt frekvencia beállítása, az eszköz lakáson belüli elhelyezése, a kapcsolódó kábelek csatlakozásának ellenőrzése, esetenként a felmelegedett berendezés újraindítása segíthet a gyorsabb és biztosabb internetkapcsolat létesítésében.



Akadozó internetelérés esetén először célszerű újraindítani a felmelegedett wifiroutert és ellenőrizni a kábelek csatlakozásait - javasolja az NMHH, kitérve arra is, hogy a wifirouter megfelelő elhelyezése alapvetően fontos, ugyanis a készülék a jelet gömb alakban sugározza, és a falaknak árnyékoló hatása van.



Megjegyezték, hogy a wifirouter ezért a lakás középpontjából működik a leghatékonyabban: ott, ahol a lehető legjobban "rálát" az ajtónyílásokra. Ajánlásuk szerint érdemes figyelni arra, hogy az eszköz szabadon legyen, ne szekrénybe kerüljön, és lehetőleg legyen távol a nagyobb háztartási gépektől, a nagyméretű fémtárgyaktól is.



Szintén érdemes ellenőrizni a wifirouter tulajdonságait is: az újabbak többnyire képesek a 2,4 gigahertz mellett 5 gigahertzen is kommunikálni. Ez gyorsabb netet ad, de jó tudni, hogy nem "hord" olyan messzire.



Az NMHH szerint átgondolandó az is: a családtagoknak valójában milyen hírközlési eszközökre van szükségük egyszerre, hogy azok feleslegesen ne haladják meg a wifirouter kapacitását. A munkavégzés és a tanulás idejére érdemes korlátozni a tévé, a táblagépek, az Xbox, a vezeték nélküli hangszórók használatát, és hasznos az időpont-egyeztetés is, hogy ne akadjon össze például a munkahelyi konferenciabeszélgetés az online tanrenddel - írták.



A Gyorsabbnet oldal ajánlása szerint az akadozó internet-szolgáltatást érdemes több napon keresztül, különböző időpontban mérni, amihez az NMHH szelessav.net fejlesztése független és szakmailag megbízható eszközt kínál.



