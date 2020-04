Délelőtt tartós csapadék délen, délkeleten, másutt napos időjárás

2020. április 14. 19:14

Várható időjárás szerda estig: Északnyugat felől tovább csökken a felhőzet, kora délután már délkeleten is kisüt a nap. A tartós csapadék délen, délkeleten is megszűnik, délután a gomolyfelhőkből legfeljebb a Duna-Tisza-közén alakulhat ki egy-egy futó zápor. A derült éjszakát követően szerda délután főleg az északkeleti tájak fölé érkeznek fátyolfelhők, de még ott is alapvetően napos időre van kilátás. Az erős északi, északnyugati szél estére mérséklődik, majd szerdán a nyugatira forduló szél több helyen megélénkül, északon, északkeleten helyenként meg is erősödik.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában +2 és -4 fok között alakul. Ennél a hidegre hajlamos helyeken hidegebb, vízpartokon, városokban melegebb is lehet.



A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 13 és 18 fok között valószínű.

MTI