Koronavírus - Törökországban rekordmértékben nőtt a halottak száma

2020. április 14. 20:51

Törökországban kedden immár harmadik napja csökkent, de még mindig magas, napi 4000-et meghaladó értékkel, 4062-vel nőtt a SARS-CoV-2 nevű vírussal újonnan diagnosztizáltak száma, amely így 65 111-re emelkedett - derült ki a török egészségügyi miniszter Twitter-fiókján megosztott adatokból. A halottak száma ugyanakkor rekordmértékben, 107-tel 1403-ra növekedett.

Fahrettin Koca arról is beszámolt, hogy a fertőzöttek közül jelenleg 1809 embert látnak el intenzív osztályon, 23-mal többet, mint hétfőn, 1087 beteg esetében pedig lélegeztetőgép igénybe vételére is szorulnak, ami 24-gyel magasabb az előző napi értéknél. A gyógyultnak minősítettek száma messze az eddigi legmagasabb értékkel nőtt, 842-gyel 4799-re.



Az NTV török hírtelevízió kedden azt jelentette, hogy Isztambulban egy hivatalosan 98, de saját meggyőződése szerint 107 éves, koronavírusos nőt hazaengedtek a kórházból. Havahan Karadeniz egy héttel korábban köhögés és magas láz miatt fordult orvoshoz.





A török egészségügyi tárca vezetője kedd esti ankarai sajtótájékoztatóján úgy vélte, hogy a jelenlegi adatok azt mutatják, hogy Törökország a lehető legkevesebb kárt elszenvedve lendül majd túl a járványon. A fertőzöttek számának növekedési üteme lassul - erősítette meg Koca, hozzátéve, hogy egy-két héten belül elérhetik a járvány csúcspontját.



A kis-ázsiai országban a koronavírus-járvány megfékezése érdekében péntek éjféltől vasárnap éjfélig kétnapos kijárási tilalmat léptettek életbe a 30 legnagyobb városban - köztük Isztambulban és Ankarában -, valamint a Fekete-tenger partján fekvő Zonguldak településen, amely a török szénbányászat központja, és ahol gyakoriak a légzőszervi megbetegedések. A korlátozás 63 millió 640 ezer emberre vonatkozik. Recep Tayyip Erdogan török elnök hétfőn közölte, hogy a jövő hétvégén is kijárási tilalmat léptetnek életbe és ha szükségét látják, a rendelkezést a következő hétvégéken is fenntartják.



A szóban forgó városok a személyforgalom előtt április 3. éjfél óta zárva vannak. Az újabb intézkedés tovább szigorította azt az országos szintű kijárási korlátozást is, amellyel a 65 évnél idősebbeket és a krónikus betegeket kötelezték otthon maradásra, valamint a 20 éven aluli, nem dolgozó fiatalokat.



Törökországban az emberek többsége hétköznapokon munkába jár, hogy mozgásban tartsa a gazdaságot, ám a hatóságok a közösségi életet már szinte teljesen beszűkítették, leállították továbbá a repülőjáratokat, valamint a távolsági vasutat.

MTI