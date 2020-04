Koronavírus - Hitelt kap a német államtól az Adidas csoport

2020. április 14. 21:15

Több mint kétmilliárd euró hitelt kap a német államtól a koronavírus-járvány miatti nehézségek áthidalására a világ egyik legnagyobb sportszergyártója, a német Adidas csoport, a megállapodást kedden jelentették be.

A vállalat közleményében kiemelte, hogy a koronavírus terjedése miatt leálltak a nagy-, és kiskereskedelmi forgalomból származó bevétel 60 százalékát biztosító piacok. A saját üzletek és a partnerek által üzemeltetett boltok már negyedik hete szinte kivétel nélkül mind zárva tartanak Európában, Észak-Amerikában, a nagy feltörekvő országokban és az ázsiai és csendes-óceáni térségben.



Ezért a "pénzügyi rugalmasság", vagyis a fizetőképesség erősítésére egy sor további intézkedés mellett egy 3 milliárd eurós (1080 ezer milliárd forint) hitelkeretről is gondoskodni kellett. A német állami fejlesztési bank (KfW) 2,4 milliárd euróval, több bank - köztük az UniCredit, a Bank of America és a Citibank - pedig közösen további 600 millió euróval járul hozzá a kerethez.



A szükség szerint rugalmasan hozzáférhető forrás 15 hónapig, 2021 júliusáig áll rendelkezésre. A német állam nem jut tulajdonrészhez a hitel fejében. Az esetlegesen lehívott részleteket a lehető leggyorsabban, piaci feltételek alapján fizetik vissza.



A társaság azt is vállalta, hogy a hitelkeret hozzáférési ideje alatt nem fizet osztalékot a részvényeseknek. Arról is döntöttek, hogy leállítják sajátrészvény-vásárlási programjukat, és az igazgatóság tagjai az idén lemondanak a javadalmazásuk 65 százalékát kitevő bónuszról.



A koronavírus-járvány "egészséges vállalkozásokat is komoly kihívások elé állít" - emelte ki a közlemény szerint az Adidas és a Reebok márkát összefogó csoport igazgatótanácsi elnöke, Kasper Rorsted.



A világszerte 60 ezer embert foglalkoztató vállalat tavaly 23,6 milliárd euró bevételt ért el, ami 8 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest, az adózás utáni nyereség 12 százalékkal 1,91 milliárd euróra emelkedett.



A társaságot széles körben bírálták Németországban, amiért élni kívánt a szövetségi kormány egyik válságkezelő csomagjával bevezetett kedvezménnyel, miszerint a koronavírus-járvány miatt legalább szeptemberig fel lehet függeszteni az ingatlanbérleti díjak fizetését. A felháborodás miatt visszakoztak, továbbra is fizetik az üzlethelyiségek bérleti díját.



