Koronavírus - Miniszteri tanácsadó: kórházi ágykapacitások felszabadítása

2020. április 14. 22:26

Hosszú távú terv része a kórházi ágykapacitások felszabadítása - mondta Kollár Lajos miniszteri tanácsadó az M1 aktuális csatornán kedd este.

Kép: vasarnap.hu

Kiemelte: az erről szóló döntést nem most hozta meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi), hosszú hetek óta készülnek a koronavírus-járvány terjedésére. Nem egyik napról a másikra "kényszerítették a kórházakat" betegek elbocsátására - jelentette ki, hozzátéve: Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter utasítása egyértelmű: olyan beteget nem küldhetnek el, aki emiatt életveszélyes állapotba kerülne, vagy tartósan romlana az egészségi állapota.



Megjegyezte, sok országban hirtelen tört ki a járvány, nem volt erre felkészülve az egészségügy. Emiatt kaotikus helyzet alakult ki, sok beteg ellátatlan maradt. Közölte azt is, hogy más országok is - mint például Dánia, Németország, Svájc, és Ausztria - "átstrukturálták" a rehabilitációs ágyakat.



Azt is elmondta, hogy az Emmiben elkészült egy modell, amely szimulálja, mi várható a járvány folyamán. Ennek alapján eddig szinte napra prognosztizálni tudták a megbetegedések számát. A görbét egy kicsit "kizökkentette" a fővárosi Pesti úti idősotthonban történt tömeges megbetegedés - tette hozzá.

MTI