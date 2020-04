Székelyföld: Háromszéken kiosztották a Budapestről kapott életmentő felszereléseket

Háromszéken a koronavírus elleni küzdelem élvonalában lévők körében osztották szét a magyar kormány által adományozott 39.800 darab védőmaszkot, 2.200 védőruhát, 400 darab pleximaszkot, 13.000 védőkesztyűt, 640 védősapkát, 1.300 cipővédőt, 1.850 liter fertőtlenítőszert, 425 védőszemüveget.

Kedden azok az intézmények és szervezetek vették át a számukra szükséges eszközöket, amelyekben nap mint nap küzdenek a világjárvány visszaszorításáért. Ilyen a sepsiszentgyörgyi sürgősségi kórház, a baróti-, bodzafordulói-, kézdivásárhelyi és kovásznai városi kórházak, a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Igazgatóság, a Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság, a Kovászna Megyei Mentőszolgálat, a Kovászna Megyei Fogorvosi Kamara, a Gyulafehérvári Caritas, a Diakónia Keresztyén Alapítvány, Sepsiszentgyörgy Önkormányzata, és Kovászna Megye Tanácsa. Tamás Sándor háromszéki tanácselnök köszönetét fejezte ki a magyar kormánynak, Szijjártó Péter külügyminiszter, hogy komolyan gondolják és gyakorlatba is ültették a „minden magyar felelős minden magyarért" elvet. Emléketetett: Budapest már számtalan esetben nyújtott segítő kezet a székelyföldi és az egész Kárpát-medencei magyarságnak.

„Nem elméleti, nemcsak politikai nyilatkozatok szintjén tesz értünk, erdélyi magyarokért, hanem amint a jelenlegi helyzet is mutatja, kézzelfogható, ha kell életmentő segítséget biztosít Budapestről a legtávolabb eső Háromszékre. Bajban ismerszik meg a bajtárs! És mi tudjuk, kire számíthatunk” – emelte ki Tamás Sándor. Hozzátette: az egészségügyben és a szociális szférában dolgozók hetek óta állják a sarat, a kapott adománynak köszönhetően most biztonságosabban végezhetik munkájukat. Emlékeztetett: Romániában a bürokrácia vagy éppen az anyagi fedezet hiánya miatt nehezen szerezhetőek be a szükséges védőfelszerelések, hetekbe telik, amíg megérkeznek, most viszont nincs idő várni, a munka jelenleg a megszokottnál is fokozottabb ütemben zajlik.

A politikus elmondta, a Kovászna megyei önkormányzat támogatásával civil és egyházi szervezetek több mint 1600 idős személyt részesítenek otthoni ellátásban. Az öreg-, valamint gyerekotthonokban a nevelők és idősgondozók kéthetes váltásban biztosítják az állandó szolgálatot.

„Nem állhat meg az élet a védőfelszerelés hiánya miatt, viszont sok múlhat azon, ha nincs. Éppen ezért rendkívül fontos a mostani adomány” – mondta a tanácselnök. Antal Árpád Sepsiszentgyörgyön az eszközöket elsősorban a családorvosoknak, illetve az önkormányzattal együttműködő civil szervezeteknek adják.

Antal Árpád polgármestere kijelentette: „Jólesik, hogy Magyarország Kormánya ezekben a nehéz napokban, hetekben is figyel a határon túli magyarokra. Ott is van baj, biztos vagyok benne, hogy ezekre az eszközökre ott is szükség lenne. Jóleső érzés, hogy a bajban is tudnak rajtunk segíteni, amit nagyon köszönünk.”

Tóth Anna, a Diakónia Keresztyén Alapítvány igazgatója elmondta, ez az adomány nagy segítséget jelent számukra, hiszen a házi-, beteg- és idősgondozó szolgálat révén 34 munkatársuk hatvan vidéki településen és három városban vannak jelen. Ez azt jelenti, hogy az ápolók és az egészségügyi nővérek napirenden használnak maszkot, kesztyűt, kézfertőtlenítőt, sajnos az utóbbi időben ezek a termékek eltűntek a romániai piacról és nagyon nagy erőfeszítéseket tettek, hogy ezeket biztosítani tudják.

Hubbes Kimga, a Caritas háromszéki vezetője megerősítette, az otthoni beteggondozásban dolgozóik számára nagyon fontosak ezek a védőfelszerelések, hiszen így tudnak biztonságosan tevékenykedni. A két civil szervezet több mint 1500 idős ember otthoni gondozását végzi megyeszerte. A Kovászna Megyei Mentőszolgálat vezetője, Cimpoi Cristian dicséretes gesztusként értékelte és megköszönte a magyarországi segítséget. Mint elmondta, óriási erőfeszítéseket tesz mindenki a védőfelszerelések és a fertőtlenítőszerek beszerzéséért, úgy ahogy nyugaton és nálunk is észlelhető, hogy jelentős arányban fertőződtek meg az egészségügyi dolgozók, éppen ezért a most kapott felszerelés több mint hasznos. -

