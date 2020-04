Koronavírus - Afrikában egyelőre kevesebb a megbetegedettek száma

2020. április 15. 10:54

(Fotó: EPA/Khaled Elfiqi)

Európa számára fotonos, hogy Afrika hogyan vészeli át a járványt, mivel részben ettől is függ, hogy a következő hónapokban mennyien indulnak majd Európa felé, arra a kontinensre, amelynek gazdasága, szociális hálója is a járvány áldozatává vált. Szakértők szerint bár a számok azt mutatják, hogy Afrikában egyelőre kevés a koronavírusban megbetegedettek száma, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ténylegesen nem ütötte már fel a fejét a járvány.

Európa számára fontos kérdés mekkora egészségügyi vészhelyzet alakulhat ki azon a kontinensen, amely bár sorra vívja a csatáit a világ legkülönbözőbb pusztító vírusaival, egészségügyi ellátórendszerének gyakorlatilag esélye sincs arra, hogy megbirkózzon a koronavírus-járvánnyal. Afrika gazdasági, társadalmi helyzete, a túlnépesedés és a biztonsági tényezők további kérdéseket vetnek fel.

Afrikában egyelőre kevesebb a megbetegedtek száma

A Johns Hopkins Egyetem megalkotott egy térképet, amely számszerűen mutatja, hogy a világ országaiban hány fertőzött van, hányan haltak meg, és hogyan alakul a vírus terjedése. A térképen jól látszik, hogy az Amerikai Egyesült Államokban, Európában, illetve Ázsiában nagyon elterjedt a vírus, azonban Afrikában egyelőre kevésbé.

Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában elmondta, ugyanezt az adatot mutatja az Egészségügyi Világszervezet összefoglalója is. Ebből az a következtetés vonható le, hogy a koronavírus-járvány még nem érte el Afrikát. Azonban ez nem fog így maradni, előbb-utóbb ott is elharapózik a járvány.

Azt is elmondta, az első koronavírus-esetet az afrikai kontinensről, Egyiptomból jelezték még februárban.

A teszteléshez nincs meg a megfelelő infrastruktúra

Kis-Benedek József kiemelte, Afrikában bőven van olyan járvány, amivel foglalkozniuk kell a hatóságoknak. Arra is felhívta a figyelmet, hogy óriási eltérések vannak országonként, észak és dél között. Hozzátette, vannak olyan országok is a kontinensen, ahol nem is tudják, hogy mi a koronavírus, és milyen veszélyekkel jár.

Felhívta a figyelmet arra, hogy bár a számok azt mutatják, hogy Afrikában egyelőre kevés a koronavírusban megbetegedettek száma, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ténylegesen nem ütötte már fel a fejét a járvány.

Hozzátette, sajnos több országban sincs megfelelő infrastruktúra a koronavírustesztek elvégzésére, például Szomáliába csak pár nappal ezelőtt érkeztek meg a tesztek.

Ez a tény is torzíthatja az adatokat.

Nem tudnak felkészülni a vírus megállítására

Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója úgy véli, az afrikai országok sajnos nem tudnak felkészülni a koronavírus-járványra és megfékezésére.

Hozzátette, még a fejlett világ országai is küzdenek a járvánnyal. A nyugati országok ellátórendszerei sem tudták felvenni a versenyt a járvánnyal, túlterheltté váltak.

Afrikában pedig még rosszabbak a körülmények az egészségügyben.

Marsai Viktor elmondta, vannak optimista elemzések, amelyek szerint az előző nagy járványok, például az ebolajárvány idején szerzett tapasztalatok segíthetnek az afrikaiaknak a védekezésben.

„Azonban azt is szem előtt kell tartani, hogy rég nem kellett akkora járványügyi kihívással szembenézni Afrikának, mint amivel a koronavírus elterjedésekor szembe kell majd néznie” – tette hozzá.

hirado.hu - Kossuth Rádió