Peking elítéli a WHO pénzügyi támogatásának amerikai leállítását

2020. április 15. 16:48

Peking elítéli, hogy Washington leállítja az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) nyújtott amerikai pénzügyi hozzájárulást - jelentette ki a kínai külügyminisztérium szóvivője szerdán.

Csao Li-csian kínai külügyi szóvivő szerdai sajtótájékoztatóján elmondta: az amerikai döntés gyengíteni fogja a WHO-t a járvány kezelésében, és különösen azokat az országokat ássa alá, amelyeknek nincsenek fejlett képességeik ezen a téren. Csao, aki a szervezetet "nélkülözhetetlennek" nevezte, arra is emlékeztetett, hogy Kína 20 millió dollárral támogatta a WHO-t az új koronavírus megfékezésére tett igyekezetében.

Donald Trump amerikai elnök kedd este jelentette be Washingtonban a döntését arra hivatkozva, hogy szerinte a szervezet nem megfelelően reagált a koronavírus-járványra. Leszögezte ráadásul, hogy "a WHO elősegítette Kína félrevezető tájékoztatását a vírusról".

Kínát többen vádolták azzal, hogy megpróbálta elkendőzni a járványt, és emiatt túl későn vezetett be óvintézkedéseket, hátráltatva a többi ország előkészületeit. Kínai oldalról ezzel szemben több olyan nyilatkozat született, amelyek megkérdőjelezik az ország felelősségét. Csao Li-csian még márciusban a Twitteren tett közzé egy videót, amelyben az amerikai járványügyi központ igazgatója az amerikai kongresszus előtt kijelenti, hogy egyes haláleseteket, melyeket korábban az influenzának tulajdonítottak, utólagos vizsgálatok alapján az új koronavírus okozott az Egyesült Államokban. Csao a videóhoz mellékelt bejegyzésében magyarázatot és átláthatóságot követelt az Egyesült Államoktól, és hozzáfűzte: "akár az amerikai hadsereg is lehetett az, amely behozta a járványt Vuhanba". Egyes, a kínai közösségi oldalakon terjedő elméletek szerint az új koronavírust az októberben, Vuhanban megrendezett Katonai Világjátékokon résztvevő amerikai csapat hozhatta be a városba.

Az amerikai sajtóban ezzel szemben az a teória látott napvilágot, miszerint az új vírus a vuhani állami virológiai intézet laboratóriumából szabadulhatott ki, méghozzá véletlenül. Az intézményben - az idézett sajtóértesülések szerint - denevérekkel is kísérleteznek, egyes feltételezések szerint pedig az új koronavírus denevérről terjedhetett át emberre.

MTI