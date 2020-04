Notre-Dame - Macron megerősítette, hogy öt éven belül helyreállítják a katedrálist

2020. április 15. 19:16

Emmanuel Macron francia államfő szerdán megerősítette, hogy Franciaország mindent megtesz annak érdekében, hogy az egy évvel ezelőtt tűzvész áldozatává vált párizsi Notre-Dame-székesegyház öt éven belül újjáépüljön.

A pusztítás egyéves évfordulója alkalmából a francia elnöki hivatal honlapján közzétett videóban Emmanuel Macron hangsúlyozta, hogy "nem feledkeztünk meg a tragédiáról még akkor sem, ha a napjainkat, a gondolatainkat, az életünket most a koronavírus-járvány okozta krízis tölti ki".

"Azt ígértem, hogy öt év alatt újjáépítjük a Notre-Dame-ot. Mindent megteszünk, hogy tartani tudjuk ezt a határidőt. A munkálatokat most természetesen felfüggesztettük az egészségügyi válság miatt, de amint lehet, újraindulnak" - mondta a francia elnök.

Az épület megerősítését célzó munkát egy hónappal ezelőtt leállították, mert a székesegyházbeli fertőtlenítési lehetőségek nem teszik lehetővé, hogy alkalmazni lehessen a járványügyi biztonsági szabályokat és szavatolni lehessen az építkezésen dolgozó mintegy száz szakember biztonságát.

A több mint 850 éves gótikus székesegyházban 2019. április 15-én a kora esti órákban csaptak fel a lángok, leégett a tetőszerkezet, leomlott a kúp alakú huszártorony.

A Párizs szívében, a Cité-szigeten található, évi mintegy 13 millió látogatót fogadó, világhírű turistalátványosság még mindig nem menekült meg teljesen, jóllehet a helyreállításért felelős illetékesek szerint kicsi a valószínűsége annak, hogy összeomlik. A tényleges felújítás azonban még nem kezdődött el.

A megerősítési munkát az eredeti tervek szerint nyáron fejezték volna be a hatalmas boltozat alá omlott törmelék eltakarításával. Utána kezdődött volna a munka legkényesebb szakasza: le kell bontani az állványzatot, amelyet a tűzvész előtt restaurálás céljából építettek fel. Ez az állványzat is megrongálódott a tűzben, és most pókhálóként fogja körbe az épületet. Tavaly óta az épületet több tucat szenzorral szerelték fel, de ezek nem jeleztek veszélyt, a falak stabilan állnak.

Emmanuel Macron videóüzenetében ismét köszönetet mondott mindazoknak, akik megmentették a katedrálist az összeomlástól, és azoknak is, akik a helyreállításon dolgoznak.

"A Notre-Dame helyreállítása azért fontos mindannyiunk számára, mert a népünk kitartásának, illetve annak a jelképe, hogy képesek vagyunk leküzdeni a nehézségeket, és talpra tudunk állni" - fogalmazott a francia elnök.

Szerda este harangozással emlékeznek meg a székesegyházban pusztító egy évvel ezelőtti tűzvészről. Ez lesz az egyetlen esemény a tragédia egyéves évfordulóján a katedrálisban. Este 8 órakor, amikor a franciák tapssal köszönik meg az egészségügyi dolgozók áldozatos helytállását, fog megkondulni a déli torony nagyharangja.

MTI