Vajdaság - Nagybecskerek: Visszatértek a karanténből a városvezetők

2020. április 15. 23:03

Čedomir Janjić, Nagybecskerek polgármestere, Saąa Santovac alpolgármester, valamint segédeik, Simo Salapura, Dragan Ćapin és Duąko Radiąić ma elhagyhatták otthonaikat, ahol házi karanténban voltak, miután kiderült, hogy az egyik tanácstag koronavírus-fertőzött. Visszatértek a munkahelyükre, ahol a városi válságtörzs tagjaival üléseztek.

Az összejövetelen részt vettek a városi egészségügyi és szociális ügyekkel megbízott intézményeinek a képviselői, a rendőrségi hivatal, a nagybecskereki katonai ügyosztály, a kommunális rendőrség, a Vöröskereszt, a tűzoltószövetség, az állatorvosi intézet, valamint a kommunális közvállalatok illetékesei.

Az ülésen tájékozódtak a városban uralkodó általános helyzetről, és megállapították, hogy a helyzet stabil az egészség- és a szociális védelem terén, de a biztonságot illetően és a kommunális tevékenységek terén is minden rendben van.

Dr. Gordana Đurić, a nagybecskereki egészségház vezetője elmondta, hogy a Zeleno polje helyi közösségben kialakították a központot, amelyben a légzőszervi fertőzésekkel jelentkező polgárokat fogadják, 7 és 22 óra között. A rendelőben a vizsga után, ha szükséges tesztelésre ajánlják a betegeket.

Dr. Zdravko ®drale, a Közegészségi Intézet igazgatója kihangsúlyozta, hogy a városban a járványügyi helyzet jó, stabil és kontroll alatt tartják. Az utóbbi két napban 50 tesztet végeztek el a Közép-Bánát térségében és tegnapelőtt két újabb fertőzöttet jegyeztek, viszont a tegnap elvégzett tesztek mind negatívak.

A város területén a biztonsági helyzet jó, csak szórványosan szegték meg a polgárok az előírásokat, a katonaság nagybecskereki részlegének tagjai az állami idősotthon mellett két privát otthonnál is végeznek szolgálatot, ügyelnek, hogy betartsák az előírásokat, hogy megvédjék a bentlakók egészségét. A kommunális rendőrség tagja továbbra is segítenek az idős embereknek, hogy felvegyék a nyugdíjaikat, de ugyanakkor a segélycsomagok kézbesítése is még folyik a város területén.

Nagybecskereken első ízben biztosítottak fertőtlenítőszert a polgároknak, mégpedig a város három pontján állítottak fel a fertőtlenítő folyadékkal teli tartályokat.

A polgármester mindenkit arról tájékoztatott, hogy immár 21. napja minden szabványnak megfelel a városi vezetékes víz, és folyamatban van az ivóvíz használatára kirótt tilalom feloldása, amely 16 éve tart. A Vízművek képviselője arról is beszámolt, hogy a rendszerben a víznyomást normalizálták, és a meghibásodásokat elhárították, amire a polgárok az utóbbi időben panaszkodtak.

Az ülésen még arról is szó esett, hogy a csomagokat a kisnyugdíjasoknak szétosztották, most a szociális segélyekben részesülőknek kézbesítik a segélycsomagokat, ugyanakkor a polgármester bejelentette, hogy két-három hét múlva újabb csomagosztásra is sor kerül, amelyet a város biztosítja a támogatók hozzájárulásával.

Kónya-Kovács Otília

vajma.info