Koronavírus - Meghaladta a kétmilliót a regisztrált fertőzöttek száma a világban

2020. április 16. 09:28

Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma 2 064 115 lett csütörtök reggelre, miközben világszerte 137 020-an vesztették életüket a Covid-19-ben, és 512 092 a gyógyultak száma - derült ki a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem csütörtök reggeli összesítéséből.

Szerda reggel 1 982 281 volt a fertőzöttek száma, 126 722 a halálos áldozatoké és 487 471 a gyógyultaké.

A fertőzés továbbra is 185 országban van jelen.

A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott az elvégzendő tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek.

A legtöbb regisztrált fertőzött továbbra is az Egyesült Államokban van: 638 111. A halálos áldozatok száma 30 844, a gyógyultaké 52 640. Eddig 3 242 755 tesztet végeztek el, ebből 526 012-t a járvány által leginkább sújtott New Yorkban. Donald Trump amerikai elnök szerda este a Fehér Házban azt mondta, az adatok arra utalnak, hogy az ország túl van a járvány csúcspontján. Bejelentette azt is, hogy csütörtökön előterjeszti a gazdasági újraindítást felvázoló kormányzati tervet, hangsúlyozta azonban, hogy az ország gazdaságát csakis a tagállamok kormányzóinak egyetértésével indítja újra.

Spanyolországban 180 659-re nőtt a feljegyzett fertőzöttek száma, 18 812-re az elhunytaké, a gyógyultaké pedig 70 853. A járvány miatt kihirdetett szükségállapot egyelőre április 25-én éjfélig van érvényben, de újbóli meghosszabbítása várható.

Olaszországban 165 155-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma és 21 645-re a halálos áldozatoké. A gyógyultak száma 38 092. A polgári védelmi hatóság tájékoztatóján hangsúlyozták, hogy a májusban az egész országban tervezett újraindulást "óvatosan és fokozatosan" kell bevezetni.

Németországban 134 753 fertőzöttet regisztráltak eddig, közülük 3804 elhunyt. A gyógyultak száma 72 600. A szövetségi kormány és a tartományi kormányok szerdán kötött megállapodása szerint április 20-án megkezdik a koronavírus-járvány lassítására bevezetett korlátozások fokozatos lazítását.

Franciaországban 134 582 fertőzöttet és 17 188 halálos áldozatot tartottak nyilván csütörtök reggel. A gyógyultak száma 31 470. Emmanuel Macron elnök május 11-éig meghosszabbította a koronavírus-járvány megfékezése érdekében március 17-én életbe lépett kijárási korlátozásokat.

Az Egyesült Királyságban 99 489 dokumentált fertőzött és 12 894 halálos áldozat van. A gyógyultak száma 368. A brit kormány célkitűzése az, hogy a hónap végéig 100 ezerre emelkedjen a naponta elvégzett koronavírustesztek száma.

Iránban 76 389 a regisztrált fertőzöttek száma, az elhunytaké 4777, 49 933-an pedig felgyógyultak a betegségből.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el.

Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 83 402 esetet tartottak nyilván szerda reggel. A halálos áldozatok száma továbbra is 3346, csütörtökre virradóan nem jelentettek új halottat. A betegségből már 78 370-en felgyógyultak.

MTI