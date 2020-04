Ursula von der Leyen: Senki sem készült fel erre!

2020. április 16. 13:59

A jogállamisági kérdések és az uniós intézkedések hatékonysága is terítékre kerül az EP ma kezdődött, kétnapos plenáris ülésén. A mai vitán Deli Andor, a Fidesz EP-képviselője azt ajánlotta a képviselők figyelmébe: ez most nem az ideológiai vitáknak az ideje, az EU-nak pedig inkább olyan irányban kellene erőfeszítéseit fokoznia, hogy miként nyújthat leggyorsabban és leghatékonyabban segítséget az arra rászoruló országoknak. Ursula von der Leyen bizottsági elnök beszédében elnézést kért a megkésett uniós reakcióért, szerinte ugyanakkor mára működik a tagállamok közötti szolidaritás járványügyben.

Ismét a koronavírus margóján, a képviselők zömének fizikai jelenléte nélkül ült ma össze az Európai Parlament Brüsszelben. A testület kétnapos – csütörtök-pénteki – plenárisán szavaznak arról, hogy mintegy három milliárd euró értékben uniós forrásokat szabadítsanak fel az európai egészségügyi rendszereknek, és várhatóan azt is jóváhagyják, hogy a még fel nem használt EU-s pénzeket a járvány kezelésére fordíthassák a tagok. A képviselők egy állásfoglalásban a világjárványra és annak következményeire vonatkozó uniós fellépésről mondanak véleményt.

Ahogy a Magyar Nemzet is beszámolt róla korábban, az elfogadandó dokumentumban Magyarország is nevesítve van a hazai rendkívüli intézkedések miatt. Eszerint az EP „az európai értékekkel teljes mértékben összeegyeztethetetlennek tartja a magyar kormány azon döntését, hogy határozatlan időre meghosszabbítja a szükségállapotot, felhatalmazza a kormányt rendeleti kormányzásra határozatlan időre, és gyengíti az Országgyűlés rendkívüli felügyeletét”. A lapunk által megszellőztetett, korábbi tervezetben még az az álhír is szerepelt, hogy az Országgyűlést felfüggesztette a magyar kormány.

A jogállamisági vitákat tehát a járványhelyzet idején sem mellőzik, az ülésen a Zöldek is bírálták a magyar kormányt, míg konzervatív képviselők a nemzeti megoldások szükségességét hangsúlyozták. A Fidesz részéről Deli Andor képviselő szólalt fel Brüsszelben. – A mai nap központi témája a COVID-19 világjárvány leküzdésére irányuló összehangolt európai fellépésnek kellene lennie. Úgy tűnik azonban, hogy még ez a tragikus kérdés sem tudta elvonni egyes képviselők figyelmét arról, hogy a nemzeti kormányokat rosszindulatú hazugságokkal és hamis hírek terjesztésével támadják. Ilyen hazugság a magyar Országgyűlés felfüggesztésének híre is. Miközben az Országgyűlés folyamatosan ülésezik, és továbbra is teljes kapacitásában dolgozik. Nem úgy az Európai Parlament, amely tagjainak több mint 90 százaléka nem tud az üléseken részt venni és véleményt nyilvánítani – hangsúlyozta a politikus, azt hangoztatva: ez most nem az ideológiai vitáknak az ideje, az EU-nak pedig inkább olyan irányban kellene erőfeszítéseit fokoznia, hogy miként nyújthat leggyorsabban és leghatékonyabban segítséget az arra rászoruló országoknak.

Az EP brüsszeli épületében Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Charles Michel, az Európai Tanács elnöke is megjelentek, s részt vettek a vitán. Von der Leyen beszédében elnézést kért Európától, amiért a járványra adott válasz megkésett volt. – Senki sem készült fel erre – fogalmazott az elnök asszony, aki szerint ma már ugyanakkor működik az európai szolidaritás, a kezdeti lassú reakciókat felváltotta az együttműködés. Példaként többek között elmondta, hogy ma Csehországban kezelnek fertőzött franciákat, Litvánia pedig Spanyolországnak küld orvosi eszközöket. A bizottsági elnök egyúttal megerősítette, hogy az unió három ezer milliárd eurónál is több pénzt áldoz majd a járvány, illetve a következmények orvoslására.

Charles Michel arról beszélt: az európai vezetőknek kettős szerep jut a válsághelyzetben. Egyrészt ajánlásokat kell megfogalmazniuk, és együttműködést kell teremteniük a tagállamok között, másrészt meg kell ágyazniuk a gazdasági újjáépülésnek, illetve annak, hogy Európa a jövőben felkészültebb legyen a hasonló válsághelyzetekre.

Az EP kétnapos ülésén online, távolról szavaznak a képviselők. A járvány elleni küzdelemről, illetve annak következményeiről szóló állásfoglalás eredménye holnap várható.

Judi Tamara (Brüsszel)

