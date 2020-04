Koronavírus - Szlovákiában felszökött a fertőzöttek és a halálozások száma

2020. április 16. 16:20

Felszökött a SARS-CoV-2 vírussal újonnan diagnosztizált fertőzöttek és a Covid-19 betegségben elhalálozottak száma Szlovákiában, utóbbiaké két nap alatt kettőről nyolcra, az újonnan diagnosztizált fertőzötteké pedig a múlt heti ötvenes átlagról csütörtökön száz fölé emelkedett - derült ki az egészségügyi minisztérium adataiból.

Az országban csütörtökön 114 újabb esetben mutatták ki az új típusú koronavírust, s így a korábbiakkal együtt már 977 fertőzöttet tartanak nyilván - jelentette be az egészségügyi tárca szóvivője csütörtökön. Az újonnan diagnosztizáltak napi átlaga két hete harminc körül, a múlt héten pedig ötven körül volt, az e heti számok azt valószínűsítik, hogy ezen a héten az átlag ennél is magasabb lehet. Ugyancsak emelkedésnek indult a betegségben elhunytak száma. Az öt és fél milliós Szlovákiában, ahol a hét első feléig két halálos áldozata volt a betegségnek, szerdán négy, csütörtökön pedig két újabb halálesetet regisztráltak, így a betegségnek már nyolc hivatalosan elismert halálos áldozata van. Az új halálos áldozatok többsége egy idősotthon lakója volt.

A kór miatt jelenleg 165 beteget kezelnek kórházban, heten vannak intenzív osztályon. A legfiatalabb beteg 1, a legidősebb 97 éves. Az elvégzett tesztek száma csütörtökre meghaladta a 34 ezret, közülük 33 481 bizonyult negatívnak.

Közben a vírus terjedésével összefüggésben elrendelt korlátozásoknak a hétköznapi életre és a gazdaságra gyakorolt negatív hatásai egyre érezhetőbbek az országban, ahol a kilátásokat tekintve sem a lakosság, sem a szakértők nem bizakodóak, amint azt a felmérések és elemzések mutatják. Egy, a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség által közölt felmérés szerint a lakosság több mint fele tart az új típusú koronavírustól, s a korábbi hetekhez képest nő azoknak a száma, akik aggódnak munkájuk elvesztése vagy anyagi helyzetük rosszabbra fordulása miatt.

A gazdaság helyzetének alakulásával kapcsolatban nem derűlátó a pénzügyminisztérium sem, amelynek a héten közzétett vészforgatókönyve úgy becsüli, hogy ez évben több mint egytizedével visszaeshet a szlovák gazdaság teljesítménye. A szaktárca egyik prognózisa a gazdaság hosszú lábadozásával számol, eszerint a gazdaság teljesítménye még 2023-ra is 2,5 százalékkal a 2019-es szint alatt alakulna. A helyzettel összefüggésben a szaktárca szerdán bejelentette egy, a kormányhivatal égisze alatt működő gazdasági válságstáb létrehozását is, amelynek feladata a gazdaság újraindítási lehetőségeinek kidolgozása lesz.

A vírus terjedésével összefüggésben elrendelt korlátozásoknak a hétköznapi életre gyakorolt hatásai szinte mindenütt, de leginkább a korábban mindig nyüzsgő Pozsonyban szembeötlőek. Az ország legnagyobb - több mint félmilliós - városában, ahová naponta több százezren ingáztak munka után, meggyérült a forgalom az utcákon, megszűntek a forgalmi dugók, és a társadalmi élet helyszínének számító óváros, illetve a bevásárlóközpontok kísértetiesen üresek. A helyzetet jól szemlélteti, hogy a város ingyenes wifi pontjainak forgalma ötödére, az új felhasználók tekintetében tizedére esett vissza. A vírusválság és a vele járó korlátozások tekintetében nem bizakodóak a rendezvényszervezők sem, egyre több nyári rendezvényt mondanak le vagy halasztanak későbbre. Hasonló sorsra jutott az ország egyetlen nemzetközileg is elismert fesztiválja, a trencséni Pohoda, illetve a felvidéki magyar fiatalok legrégibb múltra visszatekintő rendezvénye, a gombaszögi nyári tábor is: mindkettő megrendezését egy évvel későbbre halasztották, a már megváltott belépők is akkorra lesznek érvényesek.

MTI