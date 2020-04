Koronavírus - Tovább nőtt a regisztrált fertőzöttek száma a világban

2020. április 17. 08:50

Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma elérte a 2 158 250-et péntek reggelre, miközben világszerte 144 243-an vesztették életüket a Covid-19-ben, és 543 732-en épületek fel belőle - derült ki a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítéséből.

Csütörtök reggel 2 064 115 volt a fertőzöttek száma, 137 020 a halálos áldozatoké és 512 092 a gyógyultaké. A fertőzés továbbra is 185 országban van jelen.



A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott az elvégzendő tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek.



A legtöbb regisztrált fertőzött továbbra is az Egyesült Államokban van: 671 331. A halálos áldozatok száma 33 284, a gyógyultaké 56 236. Eddig 3 401 064 tesztet végeztek el, ebből 550 579-et a járvány által leginkább sújtott New Yorkban.



Csütörtöki sajtókonferenciáján New York állam kormányzója, Andrew Cuomo az általa irányított állam gazdaságának és mindennapi életének fokozatos újraindításáról beszélt. Bejelentette ugyanakkor, hogy a kijárási korlátozásokat és a társadalmi távolságtartás szabályainak érvényét május 15-ig meghosszabbítja.



Spanyolországban 184 948-ra nőtt a feljegyzett fertőzöttek száma, 19 315-re az elhunytaké, a gyógyultaké pedig 74 797-re. A járvány miatt kihirdetett szükségállapot egyelőre április 25-én éjfélig van érvényben, de újbóli meghosszabbítása várható. Salvador Illa egészségügyi miniszter hangsúlyozta: a járvány terjedésének lassulása jelzi, hogy jó az irány, de még mindig óvatosnak kell lenni, hogy ne alakuljon ki újabb hulláma a fertőzéseknek.



Olaszországban 168 941-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma és 22 170-re a halálos áldozatoké. A gyógyultak száma 40 164. A kormány a mindennapi élet lassú, fokozatos, lépésről lépésre zajló újraindítását szorgalmazta.



Franciaországban 147 091 fertőzöttet és 17 941 halálos áldozatot tartottak nyilván péntek reggel. A gyógyultak száma 33 327. Emmanuel Macron elnök május 11-éig meghosszabbította a koronavírus-járvány megfékezése érdekében március 17-én életbe lépett kijárási korlátozásokat.



Németországban 137 698 fertőzöttet regisztráltak eddig, közülük 4052 elhunyt. A gyógyultak száma 77 000. A szövetségi kormány és a tartományi kormányok szerdán kötött megállapodása szerint április 20-án megkezdik a koronavírus-járvány lassítására bevezetett korlátozások fokozatos lazítását.



Az Egyesült Királyságban 104 147 dokumentált fertőzött és 13 759 halálos áldozat van. A gyógyultak száma 377. A brit kormány közölte, hogy a következő három hétben még nem enyhíti az új koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozásokat.



Iránban 77 995 a regisztrált fertőzöttek száma, az elhunytaké 4869, 52 229-en pedig felgyógyultak a betegségből. Törökországban 74 193-an fertőződtek meg, a halottak száma 1643, a gyógyultaké pedig 7089.



Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el.



Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 83 428 esetet tartottak nyilván péntek reggel. A halálos áldozatok száma Vuhanban egy korrekciót követően 1290 fővel 3869-re nőtt, amivel 4600 fölé kerülhet az országos halálesetek száma. A betegségből már 78 445-en felgyógyultak.

MTI