ITM: Véget ért a fűtési idény, Magyarország ellátásbiztonsága zavartalan

2020. április 17. 09:55

A telet megelőző gondos felkészülésnek köszönhetően az elmúlt hónapokban is folyamatos volt a magyar családok és vállalkozások gázellátása. Bár a hivatalos fűtési szezon április 15-én véget ért, a hazai földgáztárolókban közel 3 milliárd köbméter tartalék maradt - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) pénteken az MTI-vel.

Közleményük szerint a 60 százalékos töltöttség a következő fűtési időszak ellátását is megalapozza. A kereskedők tárolói kapacitáslekötés iránti érdeklődése továbbra is magas. Eddig az összes meghirdetett éves kapacitásra túljegyzés volt, és a maximális mennyiséget sikerült értékesíteni. A várható kereskedői és az egyetemes szolgáltatói feltöltésekkel számolva ismét csúcsközeli tárolói töltöttséggel indulhat majd a 2020/21-es téli időszak.



"Magyarország folyamatos földgázellátása jelenleg a stabil hazai kitermelés mellett Ausztria, Szlovákia és Ukrajna felől biztosított. A kormány komoly erőfeszítéseket tesz a gázellátás diverzifikációja, az ellátásbiztonság további erősítése érdekében - nyilatkozta Kaderják Péter, az ITM energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára.



A horvát LNG terminálhoz és a Török Áramlat meghosszabbításához kötődő beruházásoknak köszönhetően várhatóan 2021-től Horvátország és Szerbia irányából is érkezhet majd földgáz. Lehetséges új forrást jelentenek a Fekete-tengeri gázmezők, ahonnan a román fejlesztések sikerességétől, előrehaladásától függően már akár 2024-ben megkezdődhet a szállítás.



"A kormány a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervben is elkötelezte magát a rezsicsökkentés fenntartása és az ellátásbiztonság további fejlesztése mellett. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a magyar fogyasztók megfizethető áron és megbízhatóan fűthessék otthonaikat, jussanak hozzá a vállalkozások működtetéséhez szükséges energiahordozókhoz" - fogalmazott Kaderják Péter.



MTI