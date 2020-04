Hadsereg: Biztos kezekben hazánk légterének védelme

2020. április 17. 12:28

A koronavírus okozta járványhelyzet kezelésére és a katonák egészségének megóvására kiadott intézkedések, valamint a veszélyhelyzettel megjelenő új feladatok az MH Légi Vezetési és Irányítási Központ katonáinak életére is hatással voltak az elmúlt hetekben. A veszprémi központ alaprendeltetési feladataiban azonban nem hoztak változást a megváltozott körülmények.

Bár a Sziklában szolgáló katonák csak kézfertőtlenítést és testhőmérséklet ellenőrzést követően léphetnek be szolgálati helyeikre, a feladatok ellátásának rendje a járványügyi veszélyhelyzetben sem változott. A központ állománya továbbra is kiemelt feladatként, folyamatos szolgálat ellátással biztosítja hazánk légterének ellenőrzését, és irányítja a légtérvédelemben részt vevő eszközök tevékenységét. Habár a személyforgalom világszerte csökkenő tendenciát mutat, a légi teherforgalom erősödött, mivel a gyógyszerek és egészségügyi eszközök szállítására megnövekedett az igény. A NATO integrált légvédelmi rendszerének elemeként a központ katonáinak minden körülmények között szakértelemmel és a szabályzók pontos betartásával kell kezelnie a hazánk légterében megjelenő repülőgépeket. A civil forgalom ellenőrzése mellett a katonai kiképzési repülések szervezési és irányítási feladatai is kiemelt fontosságúak a szakállománya számára, hiszen minden lehetőséget ki kell használniuk jártasságuk fenntartása érdekében.

A légi szállítási műveletek szervezése szintén a központ alapfeladatai közé tartozik. Az alakulat szakszolgálatai egymással szoros együttműködésben szervezik és koordinálják a felmerülő légi egészségügyi kiürítési – az úgynevezett MEDEVAC – tevékenységet, valamint a missziós területeken szolgáló katonáink szállításával kapcsolatos feladatokat is.

A központ állománya felkészült a járványhelyzet fokozódására, és szolgálatszervezési intézkedésekkel, valamint az állomány váltott pihentetésével készen áll arra, hogy minden körülmények között garantálja hazánk légterének biztonságát.

honvedelem.hu