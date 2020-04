Rendkívüli szabályozás a közgyűlések, kuratóriumi ülések elektronikus megtartására

2020. április 17. 14:05

Új szabályozás jelent meg ma reggel a Magyar Közlönyben, mely megoldja az alapítványok, egyesületek időszerű problémáját, és új szabályokat vezet be, hogy személyes jelenlét nélkül is tudjanak határozatokat hozni, működni a nonprofit szervezetek.

Megjelent az új rendkívüli szabályozás, melynek segítségével megtarthatóak a közgyűlések, kuratóriumi ülések elektronikus távközlési eszközök segítségével ott is, ahol a létesítő okirat erről korábban nem rendelkezett. Részben eltérő szabályokat vezettek be az 5 fő vagy annál kisebb, 6-10 fős vezetőséggel, és 10 főnél nagyobb vezetőséggel rendelkező szervezetekre. Az ügyvezetők is többlet jogokhoz jutnak, de továbbra is mindent meg kell tenni, hogy a napirendről, a szavazási lehetőségről, az elektronikus eszközök fajtájáról, szavazás módjáról mindenki értesülhessen, és a szavazáson részt vehessen.



A rendelet megtekinthető: Magyar Közlöny 71. szám (2020. április 10.) 1931. oldaltól vagy a net.jogtar.hu portálon

gondola; niok