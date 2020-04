Kovács Zoltán: a kormány a védekezés kihívásainak minden elemét figyelembe véve tervezi meg a lépéseket

2020. április 17. 14:59

A kormány a védekezés kihívásainak minden elemét figyelembe véve tervezi meg a lépéseket a vírus elleni védekezésben - mondta a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár pénteki videoüzenetében.

Kovács Zoltán a kormány közösségi oldalára feltöltött videoüzenetében annak apropóján, hogy három hét telt el azóta, hogy az Országgyűlés megszavazta a koronavírus elleni törvényt, azt mondta, a törvény megadja a kereteket, amelyek hatékonnyá tehetik a vírus terjedése elleni fellépést és védekezést.



A törvény elfogadása lehetőséget kínált volna az ellenzék számára is, hogy kivegye a részét és részesévé váljon ennek az erőfeszítésnek, de ők ezt megtagadták, más utat választottak - tette hozzá az államtitkár.



Megjegyezte: az elmúlt három hét azt is bebizonyította, hogy az együttműködés helyett "gyakorlatilag minden egyes lépésünket, tervünket, intézkedésünket támadják, megpróbálják ellehetetleníteni".



Kovács Zoltán kiemelte: nemcsak az ellenzéki pártok teszik ezt, hanem "a magát ellenzékinek való sajtó" is. "Ezzel kell küzdenünk nap mint nap, együttműködés és összefogás helyett a kormányzati munka, az operatív törzs által hozott döntések, megtervezett lépések folyamatos kritikáját és ellehetetlenítését tapasztaljuk" - tette hozzá.



Nekünk ettől függetlenül az a feladatunk, hogy továbbra is szisztematikusan, lépésről lépésre, a védekezés kihívásainak minden elemét figyelembe véve tervezzük meg lépéseinket a vírus elleni védekezésben - fogalmazott. Példaként említette a kijárási korlátozással kapcsolatos intézkedéseket, a polgármesterek számára a hétvégére és ünnepnapokra adott mozgásteret a kijárási korlátozással kapcsolatban, vagy az érettségire vonatkozó új szabályokat.



Az államtitkár azt kérte, az emberek figyeljék a kormány munkáját és tartsák be azokat a kéréseket és szabályokat, amiket az operatív törzs javaslatára a kormány meghozott. Legyenek részesei annak az erőfeszítésnek, amellyel tovább lassíthatjuk a vírus terjedését! - hívta fel az embereket Kovács Zoltán.



MTI