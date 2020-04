Logisztikai és autóipari gyártóüzem épül Miskolcon

2020. április 17. 15:19

Logisztikai és autóipari gyártóüzemet épít Miskolcon, a déli ipari parkban egy alumínium öntészettel foglalkozó török fémmegmunkáló autóipari beszállító vállalat, az Adöksan Hungary Kft. - közölte a miskolci polgármesteri hivatal sajtóosztálya az MTI-vel pénteken.

A tájékoztatás szerint az ipari park bővítési területén elhelyezkedő 7 hektáros alapterületű ingatlanon a cég 11,5 millió eurós beruházást kezdett meg. A számos nemzetközi járműgyártóval is üzleti kapcsolatban álló befektető társaság legalább 100 ember foglalkoztatását tervezi hosszú távon. A társaság termékeit leginkább Európába szállítja, de Mexikóban és Brazíliában is fontos piaci szereplő.



A cég szerint Miskolc kiváló elhelyezkedést biztosít számukra az európai legnagyobb piacaik - Németország, Franciaország, és a kelet-európai vevőik - kiszolgálásához az autópályás megközelíthetőség miatt, amely korábban Törökországból nem volt kivitelezhető. A magyar üzem létrehozásával a cégcsoport nemzetközi és egyben európai vállaltcsoporttá is válik.



A miskolci üzem építésének befejezése az év végére várható, a gyártócsarnok elkészülési határideje - a koronavírus járvány miatt - ma még pontosan nem ismert - tartalmazza a közlemény.



