Fidesz: elfogadhatatlan a hódmezővásárhelyi önkormányzati dolgozók részmunkaidős foglalkoztatása

2020. április 17. 16:17

Elfogadhatatlannak tartja a Fidesz helyi szervezete, hogy május 1-jétől a hódmezővásárhelyi önkormányzati intézmények több száz dolgozójának munkaviszonya alakulna részmunkaidőssé, és csökkenne bérük így felére - tájékoztatta a párt városi csoportja pénteken az MTI-t.

A közlemény szerint Hódmezővásárhelyen a rendszerváltás óta nem volt példa ilyen kemény megszorításra.



A Fidesz helyi szervezete szerint a járványhelyzet árát Márki-Zay Péter polgármester (Mindenki Magyarországa Mozgalom - Tiszta Vásárhelyért Egyesület) az amúgy is nehéz helyzetben lévő vásárhelyi családokkal fizetteti meg, miközben a város pénzét közgyűlési szavazatszámláló rendszer kiépítésére és több száz milliós, titkos informatikai fejlesztésekre pazarolja.



A párt álláspontja szerint a polgármester cserbenhagyta a vásárhelyi munkáltatókat is, amikor lesöpörte a Fidesz helyi vállalkozások adóterheit csökkentő kezdeményezését. Úgy vélik, Márki-Zay Péter az elmúlt két évben csődbe vitte a várost. Hódmezővásárhely "a veszélyhelyzet első hónapjában összeomlott, a polgármester pedig most több száz önkormányzati dolgozó bérét veszi el, mert a város kasszáját kiürítette, és egyetlen forintot sem tudott hozni Vásárhelyre".



MTI