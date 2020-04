Lanzafame igyekszik a bezártság jó oldalát nézni

2020. április 17. 17:15

Igyekszik a jó oldalát nézni a bezártságnak Davide Lanzafame, a labdarúgó NB1 elmúlt két idényének gólkirálya.

Lanzafame - honvedfc.hu

"Nagyon élvezem a családommal együtt töltött időt. A feleségemmel megpróbálunk rendszert vinni a hétköznapokba. Három kislányunkkal sokat foglalkozunk, de jut idő a fizikai feladatokra is, amelyeket a csapat által elkészített otthoni edzésterv alapján végzek" - mondta az M4 Sporton az olasz csatár, aki szerint szerencsés helyzetben van, mert klubja, a Budapest Honvéd gondoskodik róla, megkapja a fizetését.



"Úgy érzem, magam is változtam, hiszen amióta nem futballozom, kevésbé vagyok ingerült, stresszes, kicsit kitisztult a fejem. Sokkal inkább oda tudok figyelni a közös családi játékokra, és ha már így hozta a sors, én is többet hozzá tudok tenni a családi harmóniához" - vélekedett.



Giuseppe Sannino vezetőedző leváltásával kapcsolatban Lanzafame kifejtette, a játékosok is felelősek azért, hogy a vártnál gyengébben alakult a szezon, szerinte nem lehet mindent a mester nyakába varrni. Úgy vélte, nem lehetnek elégedettek az eredménysorukkal és a tabellán elfoglalt hatodik helyükkel, a labdarúgásban pedig általában az edzőn csattan az ostor.



"Összességében megérdemeljük, hogy a hatodik helyen állunk, de őszintén mondom, a Budapest Honvédnak nem a középmezőnyben lenne a helye. Azért jöttem, hogy a dobogóra segítsem a csapatot. Korábban már szerepeltünk a Bajnokok Ligájában, kétszer az Európa-ligában, úgyhogy tudjuk, mit szeretnénk ismét elérni. Idén még elérhetjük az EL-szereplést a bajnokságban, és a Magyar Kupát is megnyerhetjük" - jelentette ki a 33 éves támadó, aki elárulta, minden rokona jól van a koronavírus-járvány által egyik leginkább érintett országban, Olaszországban.



Lanzafame a felfüggesztett NB I befejezésével kapcsolatban úgy fogalmazott, minden attól függ, hogy mikor kezdhetik újra a bajnokságot, és mennyi idő marad rá. Ő azt sem tartja kizártnak, hogy alsó- és felsőházra bontják a mezőnyt, előbbiben a bennmaradásért, utóbbiban pedig a nemzetközi kupaindulásért küzdhetnének a csapatok. Kiemelte, az a legfontosabb, hogy a pályán dőljenek el a helyezések.



MTI