Koronavírus - Nyomozás indult Isztambul és Ankara ellenzéki főpolgármestere ellen adománygyűjtés miatt

2020. április 17. 18:38

Nyomozás indult Törökországban a két legnépesebb város, Isztambul és Ankara ellenzéki főpolgármesterei, Ekrem Imamoglu és Mansur Yavas ellen amiatt, hogy az általuk vezetett önkormányzatok jótékonysági adománygyűjtést indítottak az új típusú koronavírus-járvány miatt - írta pénteki számában a Sözcü nevű legfőbb török ellenzéki napilap.

Mansur Yavas - sabah.com.tr

Imamoglu az újságnak nyilatkozva azt mondta, hogy a belügyminisztérium a múlt pénteken kezdte meg a vizsgálatot, aminek keretében egy ellenőr is felkereste a főpolgármesteri hivatalt. A politikus úgy vélte: más olyan önkormányzatokkal szemben is hasonló eljárás indul, amelyek adakozást szerveztek.



A török hatóságok fellépését az előzte meg, hogy az ellenzéki Imamoglu vezette isztambuli önkormányzat és Recep Tayyip Erdogan államfő egyazon napon, március 30-án kezdeményezett gyűjtést azok számára, akik a járvány megfékezése érdekében hozott intézkedések nyomán kárt szenvedtek.



Isztambul teszi ki a kis-ázsiai ország több mint 83 milliós lakosságának nagyjából egyötödét.



Erdogan április elején bírálta Imamoglut, és úgy fogalmazott: "nincs értelme egy államnak az államon belül". Leszögezte, hogy gyűjtést csak azon állami szervek folytatnak, amelyeket a köztársasági elnök kijelölt. Ha önkormányzatok a tartományi kormányzói hivatal engedélye nélkül kezdeményeznek adakozást, akkor az az "állam az államon belül logikája", ami a hatalom megosztása - vélekedett a török elnök, majd hangoztatta: "ehhez senkinek nincs joga, és a törvények sem engedik meg".



A török belügyminisztérium már akkor közölte, hogy az önkormányzatoknak - az isztambuli városvezetést is beleértve - nem áll jogában a kormányzó jóváhagyása nélkül gyűjtést kezdeményezni, ezért fel fognak lépni a felelősökkel szemben. Később az isztambuli önkormányzat pert indított a belügyminisztérium ellen, amiért a tárca befagyasztotta a gyűjtés céljából nyitott számlaszámot. A városvezetés azt kérte a bíróságtól, hogy helyezze hatályon kívül a minisztérium rendeletét.



Imamoglu a Sözcünek arról számolt be, hogy 900 ezer líra (mintegy 42 millió forint) felajánlás érkezett addig, amíg az összeget nem zárolták. Az isztambuli főpolgármester szerint "nyomozni lehet, de az állampolgárok pénzét blokkolni nagyon tehetetlen és szánalmas hozzáállás". Mint fogalmazott: "a banki eljárás törvénytelen és félelem vezérelte, ami egyben a banktörténet fekete foltja".



Ekrem Imamoglu és Mansur Yavas is a legfőbb ellenzéki tömörülés, a kemalista Köztársasági Néppárt (CHP) nevében indult és győzött a tavalyi helyhatósági választásokon. Az Erdogan irányította iszlamista-konzervatív Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) 15 év után először veszítette el a két legnépesebb város vezetését, aminek okát megfigyelők a romló gazdasági helyzetben látták.



Törökországban jelenleg az emberek többsége hétköznapokon munkába jár, hogy mozgásban tartsa a gazdaságot, ám a hatóságok a közösségi életet már szinte teljesen beszűkítették. Leállították továbbá a repülőjáratokat, valamint a távolsági vasúti közlekedést, a buszos utazásokat hatósági engedélyhez kötötték, a legnagyobb városokat pedig teljesen lezárták a személyforgalom előtt.



Az új koronavírus-járvány megfékezése érdekében múlt hétvégén kétnapos kijárási tilalmat léptettek életbe többtucat nagyvárosban, köztük Isztambulban és Ankarában, de a rendelkezés az előttünk álló hétvégén is érvényben lesz. Erdogan hétfőn jelezte, hogy ha szükségesnek látják, a következő hétvégéken is fenntartják az intézkedést, amely körülbelül 63 millió 640 ezer embert érint.



A lépés azt az országos szintű kijárási korlátozást szigorította tovább, amellyel a 65 évnél idősebbeket és a krónikus betegeket kötelezték otthon maradásra, valamint a 20 éven aluli, nem dolgozó fiatalokat.

MTI