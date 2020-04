Koronavírus - Katonaorvosok segítik Moszkvában a betegek újraélesztését

2020. április 17. 19:51

Húsz újraélesztési egységet bocsátott Moszkva rendelkezésére az orosz védelmi minisztérium, amelyek később szükség esetén Oroszország bármely részén bevethetők lesznek - jelentette ki Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere egy pénteki vezetői videokonferencián, amelyet Vlagyimir Putyin orosz elnök részvételével tartottak a Covid-19-járvány elleni védekezésről.

Szobjanyin azt hangoztatta, hogy a koronavírus-fertőzöttek kezelésére alkalmas ágyak mellett káderekre is nagy szükség van. A moszkvai mentőszolgálat leterheltségéről, a mentőautóknak a kórházak és a fertőtlenítő állomások előtti sorban állásáról az elmúlt napokban több videó jelent meg a világhálón.



A polgármester szerint az elrendelt önizolációnak köszönhetően nem a legrosszabb forgatókönyv szerint alakulnak a dolgok a 12 milliós Moszkvában. Közölte, hogy a koronavírus-fertőzöttek kezelésére alkalmas jelenleg 13 ezres kórházi ágykapacitás hétfőre újabb 9 ezer ággyal bővül majd.



A hét elején Új-Moszkvában átadják azt a 800 férőhelyes új járványügyi központ is, amelynek építése március 17-én kezdődött meg. Szobjanyin szerint a tervek szerint 30 ezer ágyat tesznek alkalmassá a járvány elleni küzdelemhez. Mint mondta, a moszkvai egészségügyi rendszer nyugodtan, biztonsági tartalékokkal működik.



Putyin elnök a tanácskozáson arra figyelmeztetett, hogy a járvány még nem érte el a tetőpontját, és arra intette a regionális vezetőket, hogy képezzenek tartalékokat lélegeztető gépekből és védőfelszerelésből, s gyorsítsák fel a felkészülést, mert a koronavírus-fertőzés a fővárosból átterjed az ország más tartományaira.



Mihail Murasko egészségügyi miniszter szerint Oroszország eddig a 72 százalékával rendelkezik annak a 95 ezres kórházi ágykapacitásnak, amelyet utasítása alapján április 28-ig kell a kórházaknak rendelkezésre bocsátaniuk a Covid-19 betegségben szenvedők kezelésére. Mihail Misusztyin miniszterelnök bejelentette, hogy 60 szövetségi kórházban pótlólagosan 45 ezer specializált férőhelyet létesítenek.



Szergej Sojgu védelmi miniszter közölte, hogy a fegyveres erők által rohamtempóban épített 16 egészségügyi központ fele még a hónap végéig elkészül. Közölte, hogy a hadseregben 3,5 ezer egységnyi speciális technika és 10 120 ember készült fel a járvány elleni küzdelemre, s a jelenlegi 4,9 ezres kórházi ágykapacitást május 15-re 7 500-ra bővítik.



Oroszországban egy nap alatt 4070-nel, 32 008-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma a pénteken közzétett hivatalos adatok szerint. Ez a növekmény újabb napi rekordot jelent, s közben Oroszország a fertőzöttek számát tekintve a nemzetközi összesítésben a 14-ről a 11. helyre emelkedett.



A halálesetek száma 41-gyel 273-ra, a gyógyulásoké pedig 286-tal 2590-re nőtt. A legerősebben fertőzött régiókban, Moszkvában 18 105, Moszkva megyében 3526, Szentpéterváron pedig 1507 fertőzöttet tartanak számon. A halottak száma ugyanitt 127, 40 és 7, a gyógyultaké pedig 1517, 105 és 131. Az országban mintegy 26 ezer embert tartanak orvosi megfigyelés alatt a koronavírus-fertőzés gyanújával.



Moszkvában az elkövetkező két-három hétben várják a járvány tetőzését.



Anna Popova, a védekezésben kulcsszerepet játszó orosz fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) vezetője hétfői sajtótájékoztatóján "simának" és "lassúnak" nevezte a fertőzöttek számának eddigi napi 14-17 százalékos növekedését. Kifejezte reményét, hogy továbbra is sikerül elkerülni a megbetegedések hirtelen megugrását.



Popova hangsúlyozta, hogy a járványtanban nem a fertőzöttek abszolút száma, hanem a 100 ezer főre viszonyított aránya a mérvadó. Rámutatott, hogy Oroszországban ennyi ember közül 17 fertőzött, ami a kanadai mutatónak az egyötöde, a németnek pedig az egytizede a jelenlegi állás szerint.



Mint mondta, az országban naponta 103,5 ezer szűrést végeznek el, a járvány kezdete óta pedig több mint 1,7 millió vizsgálat történt. Ezzel az orosz mutató az abszolút nagyságát tekintve a második helyen áll a világon, a relatív értelemben pedig benne van az első négyben a G20-csoport tagjai között.



Az elmúlt napok folyamán egyébként több moszkvai kórház is később hamisnak bizonyult bombafenyegetést kapott. Az orosz főügyészség életveszélyről szóló, szándékosan hamis hír nyilvános terjesztése címén büntetőeljárást indított annak az interneten megjelent információnak a szerzői ellen, amely szerint Moszkva Krilatszkoje kerületében az éj leple alatt szállítják el a halottakat egy fertőzötteket megfigyelő egészségügyi központból.

MTI