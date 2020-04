Koronavírus - Varga Judit: ideológiai támadások érték Magyarországot és Lengyelországot

2020. április 17. 20:19

Az Európai Parlament (EP) által pénteken elfogadott állásfoglalásban ideológiai alapú támadások vannak Magyarországgal és Lengyelországgal szemben - mondta az igazságügyi miniszter pénteken az M1 aktuális csatorna műsorában.

Varga Judit - hirado.hu

Varga Judit elmondta, a járványügyi helyzetben - amikor összefogásra és szolidaritásra lenne szükség, hogy leküzdjék a vírust - egyesek "előveszik a régi szólamokat", forrásmegvonással fenyegetőznek, s arra szólítják fel az Európai Bizottságot, hogy szankciókat alkalmazzon. "Én egészen elképesztőnek tartom ezt ebben a helyzetben" - hangsúlyozta.

Kiemelte azt is, a magyar kormány továbbra is az emberek egészsége védelmében fog eljárni; az a törvény, amit támadnak egyértelműen ennek a cselekvésnek a lehetőségét adja meg a kormány számára. "Kitartunk ezen célunk mellett, hogy mindenképpen - ebben a veszélyhelyzetben - arra koncentráljunk, ami a legeslegfontosabb és kizárjuk ezeket a politikai támadásokat, hiszen csak elhappolják az energiát a valós védekezéstől" - tette hozzá.



Varga Judit megjegyezte, hogy az állásfoglalás teljesen valótlan állításokat tartalmaz, például arra céloznak benne, hogy a kormány megvonta az Országgyűlés ellenőrzési jogosítványait. Pedig éppen ellenkezőleg történt - mondta -, hiszen a kormánynak rendszeresen be kell számolnia a meghozott intézkedéseiről, s az Országgyűlés bármikor visszavonhatja ezt a felhatalmazást.



Rámutatott, ellentétben bizonyos uniós tagállamokkal, a magyar parlamentnek rendkívül erős ellenőrzési jogkörei vannak a veszélyhelyzetben is.



Kitért arra is, a dokumentum sok jogi pontatlanságot is tartalmaz, hiszen Magyarországon nem szükséghelyzetről, hanem veszélyhelyzetről van szó, s a kormány nem szükségállapotot hirdetett ki, mert az háborús körülményre utalna. "Tehát teljes félreértés, de az egyértelmű, hogy a politikai boszorkányüldözésnek az eszköztárába ez beletartozik" - fűzte hozzá. "Felemlegetik a jól bevált 7-es cikkelyes furkósbotot is" - tette hozzá.

MTI