Pompeo Lavrovval egyeztetett a jövőbeni fegyverzetellenőrzési tárgyalásokról

2020. április 17. 21:15

Mike Pompeo amerikai külügyminiszter orosz kollégájával, Szergej Lavrovval egyeztetett pénteken telefonon a jövőbeni fegyverzetellenőrzési tárgyalásokról - jelentette be közleményben Morgan Ortagus amerikai külügyi szóvivő.

A közlemény szerint az amerikai diplomácia irányítója hangsúlyozta, hogy Washington ragaszkodik korábbi javaslatához, amely szerint a fegyverzetellenőrzési tárgyalásokba az Egyesült Államok és Oroszország mellett be kell vonni Kínát is.



Morgan Ortagus közölte: a telefonbeszélgetés során Pompeo és Lavrov a kétoldalú Stratégiai Biztonsági Párbeszéd következő lépéseit vitatta meg, figyelembe véve az új típusú koronavírus járványának fejleményeit is.



Donald Trump amerikai elnök tavaly javasolta, hogy az Egyesült Államok, Oroszország és Kína kössön háromoldalú fegyverzetellenőrzési megállapodást, amely felváltaná az Új START-egyezményt. Washington tavaly augusztusban - hathónapos türelmi idő után - mondta fel a nukleáris fegyverzetet korlátozó és a korlátozást ellenőrző kétoldalú egyezményt. Az Új START-egyezményt 2010-ben írta alá Barack Obama akkori amerikai és Dmitrij Medvegyev akkori orosz elnök. Ez a szerződést volt az egyetlen, érvényben lévő nukleáris fegyverzetcsökkentési megállapodás Washington és Moszkva között. A Trump-kormányzat álláspontja szerint azonban Moszkva egyoldalúan megsértette a megállapodást, ám az új egyezmény megkötésére már csakis Kína bevonásával lenne hajlandó. Míg Oroszország tavaly decemberben jelezte, hogy kész haladéktalanul és előfeltételek nélkül meghosszabbítani a hadászati nukleáris támadófegyverek korlátozásáról szóló Új START egyezményt, Kína elutasította a részvételt a tárgyalásokban. AZ Új Start-egyezmény egyébként jövő februárjában jár le.

