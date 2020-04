US Open - Júniusban dől el az idei torna sorsa

2020. április 19. 10:56

Júniusban dől el az amerikai nyílt teniszbajnokság idei kiírásának sorsa.

Az olimpiai hírekre és sportágakra szakosodott insidethegames.biz portál vasárnap emlékeztetett arra, hogy a koronavírus-járvány miatt a sportág eseményei március eleje óta szünetelnek, és leghamarabb július közepén kezdődhetnek meg ismét. Wimbledont már törölték, a francia nyílt bajnokságot pedig eltolták, így szeptember 20-án kezdődhet, alig egy héttel azután, hogy véget ér az - elvileg augusztus 31-én rajtoló - US Open.

"Noha még semmilyen eshetőséget nem zártunk ki, ám az, hogy nézők nélkül kerüljön sor a tornára, több mint valószínűtlennek tűnik, ez nem egyezne a tenisz szellemiségével" - közölte az Egyesült Államok Teniszszövetségének első embere, Mike Dowse.

A torna New York-i helyszíne jelenleg szükségkórházként üzemel. A Billie Jean King Nemzeti Teniszközpontba 470 ágyat telepítettek a hatóságok, emellett naponta több mint 25 ezer adag ételt készítenek betegek, gyermekek és egészségügyi dolgozók részére a US Open otthonában. Az Egyesült Államokban a járványban elhunytak több mint 40 százaléka New Yorkból kerül ki.

MTI