O’Sullivan: Budapesten nem, míg Nyugat-Európában túllépnek a hatóságok hatáskörükön

2020. április 19. 21:43

John O’Sullivan brit politikai elemző, a Danube Institute elnöke (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Elképzelhetetlen, hogy a magyar kormány a veszélyhelyzet elmúltával is fenn akarná tartani a rendkívüli intézkedéseket, hiszen ez ellen tiltakozna a parlament is, illetve az Alkotmánybíróság is alkotmányellenesnek minősítené ezt a kezdeményezést – vélte John O’Sullivan, a Danube Institute elnöke.

Sokan arra gondolnak, hogy növekszik az öngyilkosságok száma egy gazdasági válságban, esetleg több mentális betegség is kialakul – mondta John O’Sullivan, a Danube Institute elnöke a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában. Hozzátette, ahogy arra az Egyesült Államokban is láttunk példát az elmúlt évtizedben, hogy a válságidőszak, a munkahelyek megszűnése, a gazdaság vakvágányra kerülése, egész városok kiürülése szintén egyfajta járványhoz vezet, mégpedig a véres cselekmények számának megnövekedéséhez.

John O’Sullivan szerint a probléma, amivel ma a politikusok szembetalálkoznak, hogy ki élje túl és ki haljon meg a járvány következtében, szinte lehetetlen választás.

Elmondta, talán az könnyíti meg a politikusok, kormányok, orvosok számára ezt a feladatot, hogy nem tudják pontosan, nem ismerik azokat az embereket, akiknek az élete fölött döntenek.

Hozzátette, azt viszont pontosan tudják, akár név szerint is, akár a hozzátartozók szerint is, hogy kik azok, akik közvetlenül a koronavírus miatt vesztették el életüket. Ennek következtében sokkal inkább tudatában vannak azoknak a haláleseteknek, amelyeket a járvány okoz, mint azokkal a veszélyekkel, kockázatokkal és halálesetekkel, amelyek esetleg később következnek be a gazdaság leállása miatt– mondta.

John O’Sullivan kifejtette: úgy véli, soha nem rossz beszélni a demokráciáról és jogállamról, viszont mindig a tényeket kell tekinteni, és mindig tisztában kell lenni azzal, hogy mi az adott helyzetben a lényeges. Hozzátette, véleménye szerint a magyar kormányt ért első kritikák a veszélyhelyzeti rendelkezések miatt rendkívül torzítottak voltak, például sokan állították azt, hogy a parlamentet felfüggesztették, holott még most is tart az ülésszak, amelyen a szokott eljárásrendben folynak a viták.

Nem veszik a fáradságot, hogy tájékozódjanak

Emellett volt, aki azt mondta, nincs időkorlát a törvényben a rendkívüli intézkedésekre, holott, aki veszi a fáradságot, és elolvassa az alkotmányt, annak veszélyhelyzetről szóló rendelkezését láthatja, amely szerint a veszélyhelyzeti intézkedések hatályukat vesztik, amint az adott veszély megszűnik létezni.

A kormány a veszélyhelyzet elmúltával nem fogja fenntartani a rendkívüli intézkedéseket

„Ha bárki azt gondolja, hogy a kormány nem ismeri majd el a veszélyhelyzet megszűntét, így az ahhoz kapcsolódó rendkívüli szabályokat is életben tartja majd, azok, azt hiszem, még butábbnak tűnhetnek” – mondta John O’Sullivan.

Véleménye szerint elképzelhetetlen, hogy a kormány a veszélyhelyzet elmúltával is fenn akarná tartani a rendkívüli intézkedéseket, hiszen ez ellen tiltakozna a parlament is, illetve az Alkotmánybíróság is alkotmányellenesnek minősítené ezt a kezdeményezést.

Elmondta, ennek ellenére voltak olyan országok, például Franciaország és Nagy-Britannia, ahol a rendőrség, vagy más hatóságok a szigorító intézkedések során túlléptek jogkörükön.

„A kegyetlen szó talán nem is a legmegfelelőbb, inkább az önkényeskedő, keménykezű, durva, agresszív, túlterjeszkedő írja le a hatóságok fellépését” – véli John O’Sullivan. Hozzátette, ilyesfajta fellépést Budapesten egyáltalán nem tapasztalt.

Véleménye szerint Magyarországon a korlátozások élhetők, köszönhetően annak, hogy az emberek általában betartották a szabályokat, ahogy a világ túlnyomó részén is.

John O’Sullivan rámutatott: a törvény betartatását a legjobban az érintettek beleegyezésével lehet elérni, és nem a zaklató magatartással.

MTI - Kossuth Rádió Vasárnapi Újság