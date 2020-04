Futball: Augusztus 29-én lehet a BL-döntő

2020. április 21. 12:09

Olasz források – a Sky Italia és Corriere dello Sport – szerint az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) már kész menetrenddel rendelkezik a Bajnokok Ligája befejezésére. A koronavírus-járvány miatt félbeszakított sorozat augusztus 7-én folytatódna, ekkor rendeznék meg a nyolcaddöntők még le nem játszott visszavágóit.

Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke korábban nem zárta ki annak lehetőségét, hogy a BL-ben és az Európa-ligában a negyeddöntőtől kezdve semleges helyszínen, egymeccses párharcokra kerülne sor, ezzel szemben a friss hírek mégis oda-visszavágós rendszerről szólnak. A negyeddöntőket augusztus 11-15., az elődöntőket 18-22. között játszanák le, majd augusztus 29-én lenne az isztambuli döntő.

Manchester City–Real Madrid meccs jöhet a folytatásban - fcbarcelonanoticias.com

A szoros menetrendre csak úgy van lehetőség, ha a nemzeti bajnokságokat az európai kupasorozatok folytatása előtt befejezik. Az Európai Klubok Szövetsége (ECA) és az UEFA a múlt héten állítólag éppen erről állapodott meg. Tekintve, hogy a legtöbb európai bajnokságból nyolc-tíz forduló van hátra – az NB I-ből nyolc, de a listavezető Ferencvárosnak van két elmaradt meccse is –, ez alapján úgy kalkulálhatunk, hogy legkésőbb július elején be kell indulnia a bajnokságoknak, hiszen ezek befejezésére szerda–szombat ritmusban is legalább négy, de inkább öt hétre van szükség. A felkészülésre is kell szánni egy hónapot, tehát a számítások szerint június elején kezdődhetnének a korlátozások nélküli közös tréningek. Persze ezek engedélyezése állami, törvényi hatáskör, amihez a labdarúgó-szövetségeknek is alkalmazkodniuk kell.

Az európai szövetség végrehajtó bizottsága csütörtökön tartja a következő videókonferenciáját, melyen a tagországok képviselői a jelenlegi idény befejezésének lehetséges módjait, így többek között a Sky Italia által felvázolt elképzelést is megvizsgálhatják.

Tervezett menetrend:



Augusztus 7.: a nyolcaddöntők visszavágói (Juventus–Lyon, Manchester City–Real Madrid)



Augusztus 8.: a nyolcaddöntők visszavágói (Bayern München–Chelsea, Barcelona–Napoli)



Augusztus 11–12.: a negyeddöntők első mérkőzései



Augusztus 14–15.: a negyeddöntők visszavágói



Augusztus 18–19.: az elődöntők első mérkőzései



Augusztus 21–22.: az elődöntők visszavágói



Augusztus 29.: döntő (Isztambul)

