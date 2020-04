Online felvételt hirdet a Magyar Állami Operaház Gyermekkara

2020. április 21. 13:05

Online felvételt hirdet a Magyar Állami Operaház Gyermekkara, a jelentkezéseket április 30-ig várják.

A felvétel feltétele a legalább négyes rendű tanulmányi eredmény és magatartás, a nagy teherbírás, a tiszta énekhang és jó ritmuskészség, az életkornak megfelelő zeneelméleti tudás, budapesti vagy Budapest környéki lakás és megoldott bejárás - közölte a dalszínház kedden az MTI-vel.



A felvételi meghallgatás elektronikusan történik, a részletekről pontos információt a jelentkezést követő visszaigazoló levélben küldenek.



A meghallgatás anyaga első és második osztályosoknak négy-öt gyermekdal vagy népdal tiszta éneklése, hallásvizsgálat adott hangok, hangközök visszaéneklésével, rövid dallam visszaéneklése, rövid ritmus visszatapsolása, valamint egy rövid vers vagy mondóka elmondása.



Harmadik osztálytól négy-öt népdal vagy klasszikus dal tiszta éneklését, hangközök és dallamok visszaéneklését, ritmus visszatapsolását, valamint az elméleti anyag ismeretét kérik. A jelentkezési lapokat a Magyar Állami Operaház honlapján találhatják meg az érdeklődők.



Akik 2020 szeptemberében első osztályosok lesznek, azok már a Magyar Állami Operaház Gyermekkarának bázisiskolájában, a Deák Diák Általános Iskola első évfolyamán kezdhetik meg általános iskolai tanulmányaikat. A 2020/2021-es tanévtől felmenő rendszerben ez az iskola is bázisintézménye lesz az Opera Gyermekkarának. A kartermi próbák - 3. osztálytól - továbbra is a VI. kerületi Erkel Ferenc Általános Iskolában lesznek.



Az operai munkába 3. osztálytól kapcsolódnak be a gyerekek. Az első két év a felkészülés szakasza, amelyet a bázisiskolában kapnak meg. Az iskoláról további információ az intézmény honlapján és Facebook-oldalán található.



