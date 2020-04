Koronavírus - Szijjártó: még szorosabb lesz az együttműködés Magyarország és Ausztria között

2020. április 21. 13:23

Magyarország és Ausztria még szorosabbra fűzi együttműködését a következő időszakban az új típusú koronavírus-járvány okozta negatív hatások csillapításáért és a gazdaság mielőbbi újraindításáért - közölte Szijjártó Péter, miután Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszterrel tárgyalt kedden videokapcsolaton keresztül.

Szijjártó Péter - MTI/Kovács Tamás

A külgazdasági és külügyminiszter arról számolt be a Facebook-oldalán, hogy a jelenlegi nyolc mellé szerda reggel újabb határátkelőt nyit majd meg a két ország, a Fertőrákos és Szentmargitbánya közöttit. Kiemelte, hogy a nagy forgalom, a hosszú várakozási idők miatt alternatív útvonalra van szükségük az ingázóknak.



Kijelentette, hogy bevált a nemzetközi teherforgalomra vonatkozó kétoldalú megállapodás, márpedig ez rendkívül fontos kérdés, hiszen az emberek egészségének és életének védelme mellett az áruforgalom zavartalan áramlásának biztosítása is lényeges feladat.



Szijjártó hangsúlyozta, hogy Magyarországnak Ausztria a második legfontosabb kereskedelmi partnere, az ország működésében komoly zavarokat okozna a teherforgalom leállása. Hozzátette, a két ország közötti vasúti közlekedés is viszonylag jól üzemel.



Elmondta, hogy osztrák kollégájával az Európai Unió előtt álló legfőbb kihívásokról, mások mellett a migrációról is egyeztettek, amelyben a két kormány "nagyon hasonló álláspontot" képvisel.



Kiemelte, világossá tette a magyar álláspontot, amely szerint az illegális bevándorlást nem menedzselni, hanem megállítani kell. Részben ezért segít a nyugat-balkáni államoknak is Magyarország a járvány elleni küzdelemben, hogy jobban ellen tudjanak állni egy esetleges jövőbeli migrációs hullámnak - tette hozzá.

MTI