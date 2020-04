Elmaradhatnak a Csíkszeredai Városnapok

2020. április 21. 13:43

Elmaradhatnak a Csíkszeredai Városnapok, amennyiben az önkormányzat pénteken úgy dönt, hogy augusztus végéig felfüggeszti a kulturális, sport, ifjúsági és más szabadidős tevékenységek megszervezését – jelentette be online sajtótájékoztatón kedden Ráduly Róbert Kálmán polgármester.

Archív kép: Veres Nándor

Az elöljáró a helyi katasztrófavédelmi bizottság ülését követően elmondta, azt tervezik, hogy augusztus 31-éig nem adnak engedélyt olyan rendezvényekre, amelyek megszervezése önkormányzati tulajdonban lévő helyszínen valósulna meg, mint például a színház, mozi vagy múzeum. Ez a korlátozás érintheti a hagyományosan augusztusban megszervezendő városnapokat is. Kivételt képezhetnek a sportrendezvények, amennyiben az adott sportszövetség az idény folytatása mellett dönt. Pénteken kerül sor a végleges önkormányzati döntésre – közölte Ráduly.

A városvezető rámutatott továbbá, a szigorítások későbbi enyhülésével átszervezésre kerül a lakossági nyilvántartó iroda ügyfélfogadása. „A korábbi tapasztalatok szerint nyár elején megnő a személyi igazolványok cseréjét kérvényezők száma, nem mellékesen a mostani bezártság alatt is halmozódik ez. Így az a terv, hogy hosszabbított munkaprogrammal, például hétköznaponként 8-18 óra között, szombaton pedig még délelőtt is a lakosság rendelkezésére áll majd a hivatal” – mondta a polgármester. A pünkösdi búcsúval kapcsolatos érdeklődésre Ráduly úgy reagált, ezt elsősorban a ferences rend kell megvitassa. Az általa látott legkézenfekvőbb megoldás a virtuális búcsú megvalósítása.

„Továbbra is a korábbi két koronavírus-fertőzött személyről van tudomásunk a csíki térségben” – hívta fel a figyelmet a polgármester. Kifejtette, jelenleg 101-en tartózkodnak intézményes karanténban, lakhelyi elkülönítésben pedig 14-en vannak Csíkszeredában. Elmondta, április 28–30. között végzik a lépcsőházak fertőtlenítésének harmadik körét. A kihelyezett fertőtlenítő-adagolók újratöltése ezen a héten és jövő is héten is meg fog történni.

Korpos Attila

