Lavrov: Washington már eldöntötte a Nyitott Égbolt-szerződés felmondását

2020. április 21. 18:20

Moszkvában a szakértők úgy gondolják, hogy Washington már eldöntötte, felmondja a Nyitott Égbolt-szerződést - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy keddi, a nyilvános diplomáciáról tartott videokonferencián.

Orosz repülőgép - sputniknews.com

Lavrov szerint az orosz diplomaták is erre a következtetésre jutottak az amerikai és más NATO-országbeli kollégáikkal folytatott eszmecseréket követően. Mint mondta, az orosz válasz az amerikai döntés konkrét megfogalmazásától és tartalmától, valamint attól függ, hogy az észak-atlanti szövetség többi tagja is követi-e Washington példáját.



Az orosz diplomácia vezetője kételyének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államokat követően mások is felmondják a szerződést.



"Számomra úgy tűnik, az európaiak megértik, hogy a szerződés a bizalom, a kiszámíthatóság és az átláthatóság eszközeként hozzáadott értéket képvisel, és hogy mi is így tekintünk rá" - mondta Lavrov.



Oroszországgal szemben az az amerikai kifogás, hogy korlátozta az átrepüléseket Moszkva és Kalinyingrád környékén, valamint az abház és a déloszét határ közelében, ezen felül nem engedélyezett eszközöket használ az ellenőrzéseihez.



Az Egyesült Államok a Hawaii- és az Aleut-szigetek fölött korlátozta a repülést. A két fél kölcsönösen megvonta a pihenőmegállásra való lehetőséget több repülőterén a másik misszióinak személyzete számára.



A 2002-ben hatályba lépett Nyitott Égbolt-szerződésnek 34 részes állama van, és a rendelkezései alapján az utóbbi másfél évtized során több mint 1200 ellenőrző repülést hajtottak végre, amelyek egyik fő célja a bizalomerősítés, a leszerelési egyezmények betartásának ellenőrzése. A részes államok a szerződést a műholdas felderítő eszközök tökéletesedése ellenére is hasznosnak tartják.



MTI