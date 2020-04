Nébih: egyre több üzletben helyeznek ki kézfertőtlenítőt a vásárlóknak

2020. április 21. 19:47

Egyre több üzletben biztosítanak kézfertőtlenítési lehetőséget a vásárlóknak - mondta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) élelmiszer- és takarmánybiztonsági igazgatója kedden az M1 aktuális csatornán.

Pleva György - agrarszektor.hu

Pleva György elmondta, a hivatal korábbi ajánlását, miszerint az üzletek helyezzenek ki kézfertőtlenítőt, akkor kevesen tudták betartani, mert alig lehetett hozzájutni a termékhez. Mostanra azonban a probléma megoldódott, egyre több üzletben helyezik ki a fertőtlenítőszert. Legutóbbi ellenőrzésükön kiderült az is, mind gyakoribb, hogy egyszer használatos kesztyűket is biztosítanak a vásárlóknak a boltok.



Megjegyezte, hogy a boltok előrecsomagolhatnak pékárukat a darabszám meghatározásával.



Javasolják továbbá a maszk használatát az alkalmazottaknak olyan munkahelyeken, ahol csomagolatlan élelmiszerrel dolgoznak, de figyelni kell arra, hogy a maszk a szájat és az orrot is takarja - figyelmeztetett Pleva György.

MTI