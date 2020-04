Folyamatos támadásoknak vannak kitéve a rendőrök Párizs mellett

2020. április 21. 21:55

Yvelines megye nem biztonságos, még a hatóságok számára sem. Komoly támadásoknak vannak kitéve a francia rendőrök a Párizstól néhány kilométerre található Yvelines megye bizonyos településein – írja a Le Parisien című lap.

A portál beszámolója szerint az elmúlt két hétben szinte minden nap történtek incidensek, azonban a hétvége folyamán egymást érték a támadások.

Az első incidens pénteken este 7 óra magasságában történt Mureaux községében. Ekkor egy 15 fős banda támadt rá a járőröző rendőrökre, a járművükre többek között útburkoló köveket dobáltak. A rendőrök kénytelenek voltak könnygáz gránátokat bevetni ellenük.

Néhány órában később Mantes-la-Jolie-ban egy 30 fős csoport támadt rendőrökre, szintén kövekkel. Itt is könnygázzal kellett szétoszlatni a tömeget.

Vasárnap este három településen is zavargások törtek ki, a többnyire fiatalokból álló tömeg kövekkel és más tárgyakkal hadakoztak a rendőrökkel, majd hétfő hajnalban Sartrouville-ben egy nagyjából 10 fős csoport tűzijátékokkal lőtt a rendőrökre, akik hanggránátokkal válaszoltak. A helyszínre a tűzoltóságot is ki kellett hívni, ugyanis több szemeteskukát is felgyújtottak a zavargás során.

