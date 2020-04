Koronavírus - A cseh kormány felgyorsította a korlátozások feloldását

2020. április 23. 23:32

Felgyorsította a koronavírus-járvány megfékezésére hozott korlátozó intézkedések feloldását a cseh kormány.

Míg az április közepén elfogadott forgatókönyv szerint a márciusban bezárt üzletek, szolgáltatások, piacok és iskolák öt szakaszban legkésőbb június 8-án nyíltak volna meg, a kormány csütörtöki döntése alapján ez már május 25-én lehetővé válik.

"A kormány természetesen több forgatókönyvet készített, s a korlátozások feloldásának felgyorsítása azon alapul, hogy eddig sikerült ellenőrzés alatt tartani a járvány terjedését, és a helyzet fokozatosan javul" - jelentette ki Karel Havlícek kormányfőhelyettes, ipari és kereskedelmi miniszter a kormányülés szünetében tartott sajtótájékoztatón. Minden újabb lépés előtt figyelembe fogják venni az aktuális járványhelyzetet - tette hozzá.

Az új forgatókönyv szerint az eredetileg tervezettnél mintegy két héttel korábban nyithatnak ki egyebek között a nagyobb boltok, a vendéglők kerthelyiségei, a fodrászszalonok, a kiállítások, múzeumok és az állatkertek is. Utolsóként pedig teljes egészében megnyithatnák kapuikat a nagy bevásárlóközpontok és a szállodák is. Engedélyezve lesz bizonyos feltételek mellett a legfeljebb 50 személyes családi, társadalmi és kulturális rendezvények megtartása is.

Minden esetben szigorú higiéniai előírások lesznek érvényben, amelyek betartásáért a tulajdonos, az üzemeltető vagy a szervező lesz a felelős - húzta alá a kormányfőhelyettes.

Havlícek szerint a cseh normalizációs forgatókönyv a mostani kormánydöntéssel lényegében összhangba kerül a Németországban és Ausztriában hozott hasonló intézkedéscsomagokkal.

Az arcmaszkok kötelező használata a köztereken azonban továbbra is érvényes, megszüntetéséről a cseh kormány nem tárgyalt.

Érvényben marad az a döntés is, hogy a szünetelő iskolai oktatást az idén már nem újítják fel teljes egészében. Az általános iskolások többsége május második felében térhet vissza a padokba. A végzős középiskolások számára lehetővé teszik az érettségi vizsgákat, az egyetemek és főiskolák végzős hallgatói számára pedig az államvizsgákat.



MTI