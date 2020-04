Kiszelly Zoltán: kettős mércét alkalmaz hazánkkal szemben az EP szakbizottsága

2020. április 24. 09:20

A felhatalmazási törvénnyel kapcsolatban, Magyarországgal szemben kettős mércét alkalmaz az Európai Parlament állampolgári jogi, bel- és igazságügyi bizottsága (LIBE) - mondta Kiszelly Zoltán politológus pénteken az M1 aktuális csatornán.

A vírusra adott válaszadásban nagyon sok tagállam Magyarországhoz hasonlóan járt el, másokat mégsem ért kritika a LIBE videokonferencia keretében tartott csütörtöki ülésen - fűzte hozzá.



A többi ország is kijárási korlátozásokat hoz és a parlamentjük ugyanúgy részt vesz a döntéshozatalban, mint Magyarországon - mondta, megjegyezve, hogy a magyar törvényt azért is kritizálták - mert más országokhoz hasonlóan - súlyosabban büntetné azokat, akik álhíreket terjesztenek járvány idején.



Kritika érte azt is, hogy a felhatalmazási törvényben nincs időkorlát, amelynek egyszerű magyarázata, hogy senki sem tudja, meddig tart ez a járvány - fogalmazott.



A törvény szerint a veszélyhelyzet megszüntetéséről nem a kormány, hanem a parlament, a törvényhozás dönt majd - hangsúlyozta Kiszelly Zoltán.

MTI