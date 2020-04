Koronavírus - Novák: több könnyítést vezettek be a családtámogatásoknál

2020. április 24. 10:35

Több könnyítést vezettek be a családtámogatásoknál, így például a babaváró támogatást a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet alatt született gyermekek után utólag, a veszélyhelyzet utáni két hónapban is lehet igényelni - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára pénteken a TV2 Mokka című műsorában.

Novák Katalin azt mondta, hogy a lejáró határidőket kitolták a veszélyhelyzet utánra, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) és a babaváró támogatás életkori határait is meghosszabbították a veszélyhelyzetet követő 30 napig.



Előbbiek egyik feltétele a folyamatos munkaviszony, ezért aki a járvány miatt elveszíti állását, a veszélyhelyzet időszakát, legfeljebb hat hónapot beszámíthat munkaviszonyként - emelte ki. Hozzátette: a veszélyhelyzet után legfeljebb három hónap áll a rendelkezésre munkát találni, ez alatt még nem szakad meg az addig megszerzett jogosultsági időszak.



A könnyítések között említette még, hogy a hiteltörlesztési moratórium érvényes a csok-kölcsönre és a babaváró támogatásra is. Utóbbi esetében pedig lehetővé tették, hogy a feleség meghatalmazásával a férj egyedül is igényelhesse a bankfiókban a hitelt.



Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a családtámogatások továbbra is elérhetők, és az érdeklődés is változatlan irántuk.



Novák Katalin beszélt arról is, hogy a közelmúltban elindult a www.onkentes.gov.hu, amelyen szervezetek toboroznak önkénteseket. A segítséget nyújtók a honlapon megnézhetik, miben tudnak segíteni a környezetükben, a segítségre szorulók pedig a szervezeteknek jelezhetik, mire van szükségük - ismertette az államtitkár.

MTI