Székelyföld: Korszerű sportcsarnok készül Csíkszentsimonban

2020. április 24. 10:57

Jelentős költségnöveléssel ugyan, de felépülhet Csíkszentsimonban az a többfunkciós sportcsarnok, amelyet az Országos Beruházási Társaság (CNI) finanszíroz. A tervek szerint egy év múlva már az iskolák diákjai is kipróbálhatják az új létesítményt. A sportcsarnok látványterve.

Egy éven belül kell elkészülnie • Kép: CNI

Az országban már több helyszínen felépített csarnokok mintájára, meglévő típustervek alapján készülhet el Csíkszentsimonban is egy korszerű sportlétesítmény, amelyre több éve pályázott az alcsíki község. A korábbi, 2017-ben érvényes árak szerint a költségeket 4,7 millió lejben határozták meg, ám az utóbbi években történt építőipari árrobbanás ezt jelentősen feltornázta. Így hiába is kerestek kivitelezőt, a CNI által meghirdetett két közbeszerzési eljárásra egyetlen ajánlat sem érkezett – tudtuk meg Kozma István polgármestertől. Végül tavaly hagyták jóvá a költségnövelést, így legutóbb már áfástól 7,7 millió lejes értéket állapítottak meg, és a harmadik liciten a csíkszeredai Impex Aurora Kft. ajánlatát fogadták el. Az építkezés előtt így nincs más akadály, az épületnek a községvezető szerint egy éven belül el kell készülnie.

Lelátó, elsősegély szoba

A fémvázas, könnyűszerkezetű csarnok három oldalának jelentős felülete hőszigetelt üvegből készül, így külső fényt is kap a játéktér. Sportolói, illetve játékvezetői öltözők, mosdók, elsősegély szoba, sportraktár is helyet kap az épületben, a pályán történteket pedig egy 180 ülőhelyet biztosító lelátóról lehet követni, ezen a szinten a nézők számára női és férfi mosdó is készül.

A költségeket a beruházási társaság biztosítja, a községnek a közművesítést kell elkészítenie, a villany- víz- és csatornahálózathoz csatlakoztatni a csarnokot. Kijelölték az épület alapterületét. Kezdődhet a munka • Fotó: Tánczos Barna/Facebook Mivel Csíkszentsimonban még nincs földgáz, a létesítményt fűtését biztosító kazánházban egyelőre fával fognak fűteni, később viszont, ha elkészül a gázhálózat, gázfűtésre állnak át – ismertette Kozma István. A szabványos méretű játéktér a testnevelés órák mellett kézilabdázásra, kosárlabdázásra, teremlabdarúgásra is alkalmas lesz, de a polgármester szerint az asztaliteniszezők is helyet kapnak, illetve a különböző csoportos alakformáló edzéseket, tornákat is lehet tartani a sportcsarnokban.

Célközönség: az iskolások

Mint az elöljáró elmondta, az elsődleges célközönséget a község iskolájának diákjai jelentik, ezért is készül a sportcsarnok a kultúrház udvarán, a tanintézetek közelében. De különböző sport- és kulturális rendezvények megrendezése is lehetővé válik majd. A beruházás elkészülte után a CNI a helyi önkormányzatnak adja át a csarnokot üzemeltetés, fenntartás céljából. Kozma István arra is kitért, hogy mivel a korábbi szabadtéri jégpálya helyén műgyepes labdarúgópályát hoznak létre, a két sportlétesítmény felügyeletére, karbantartására majd állandó alkalmazottat biztosít az önkormányzat.

Kovács Attila

szekelyhon.ro