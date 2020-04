Koronavírus - indokoltak a nagyvárosiakra, idősekre vonatkozó új intézkedések

2020. április 24. 11:46

Szakértői vélemények és statisztikák indokolják a Kossuth rádió péntek reggeli műsorában Orbán Viktor miniszterelnök által kilátásba helyezett, nagyvárosiakra és idősekre vonatkozó új intézkedéseket - mondta Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára pénteken az M1 aktuális csatornán.

A járványnak van egy korspecifikus tulajdonsága: ugyan a vírus miatt minden korcsoportban előfordulnak megbetegedések, a vírus az idősebbekre súlyosabb egészségügyi hatást gyakorol - fűzte hozzá, hangsúlyozva, hogy így az idősebbeket sokkal jobban kell védeni és ennek megfelelően kell a szabályokat is alakítani.



Orbán Balázs hozzátette, a másik új intézkedés azt veszi alapul, hogy a statisztikák szerint a legnagyobb fertőzési gócpontok nagyvárosokban alakulnak ki, a fertőzések többsége Budapesten és Pest megyében történik, illetve a további legérintettebbek is megyei jogú városok.



Ezekre a helyekre oda kell figyelni annak érdekében, hogy a járvány terjedési sebessége továbbra is a lehető leglassabb legyen - emelte ki az államtitkár, megjegyezve, hogy az új intézkedések általi "célzottabb megközelítésre" május 3. után kerülhet majd sor.



Orbán Balázs kitért a fővárosi önkormányzatok húsvét óta érvényben lévő, kiterjesztett, hétvégékre vonatkozó jogkörére. Az - mondta - beváltotta a hozzá fűzött reményeket, hozzájárult a járvány terjedésének lassításához, ezért a tervek szerint május elejéig marad a kiterjesztett jogkör.

MTI