Koronavírus - Hollik: az ellenzék hagyja abba a rémhírterjesztést!

2020. április 24. 14:44

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos rémhírterjesztés abbahagyására és összefogásra szólította fel az ellenzéket Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója pénteken. A kormánypárti politikus a közösségi oldalán közzétett videóban cáfolta a tesztelésre, a halálozási mutatókra és a Pesti úti idősotthon ügyére vonatkozó ellenzéki állításokat.

Hollik István - kdnp.hu

Hollik István a Facebookon elérhető videóban azt mondta: egyetért azokkal, akik szerint most nem a politikai viták ideje van itt, és csak úgy győzhetjük le a járványt, ha összefogunk.



A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint azonban az elmúlt napok azt bizonyították, hogy sajnálatosan az ellenzék nem így döntött: "ők folytatják a politikai támadásokat, mintha mi se történt volna". "Lelkük rajta, ők tudják mit csinálnak. De ha már kritizálnak, akkor legalább vegyék figyelembe a valóságot" - jegyezte meg Hollik István, aki szerint az elmúlt napok azt is bizonyították, hogy ez nem sikerült az ellenzéknek.



Értékelése szerint három kérdésben - a tesztelés, a halálozási mutatók és a Pesti úti idősotthon ügyében - is kiderült, hogy az ellenzéki állításoknak "köze sincs a valósághoz".



A videóban a DK-s Vadai Ágnes parlamenti felszólalását idézve Hollik István arról beszélt: több ellenzéki képviselő folyamatosan kevesli a tesztek számát Magyarországon. Ezzel szemben a valóság az, hogy az Egészségügyi Világszervezet irányelvei szerint az a megfelelő szintű tesztelési mód, ha egy fertőzött környezetében legalább tíz negatív eredmény felmutatnak, Magyarországon ugyanakkor ez a szám harminc, tehát háromszorosa az elvárásnak - ismertette.



Hollik István úgy folytatta: a második ellenzéki állítást - amely szerint Magyarországon a legmagasabb a halálozási ráta a világon - a párbeszédes Szabó Tímea fogalmazta meg ezen a héten a Parlamentben, miután a határon túli magyaroknak nyújtott kormányzati segítségnyújtást támadta meg.



A Fidesz kommunikációs igazgatója kijelentette: Szabó Tímea nem mond igazat, hiszen a statisztikákon egyértelműen látszik, hogy Magyarország jóval az EU-s átlag alatt van ebben a mutatóban, és a máskor példaképnek tekintett nyugati államok, mint például Belgium, Franciaország vagy Svédország halálozási mutatója többszöröse a magyarénak.



Hollik István a Pesti úti idősotthonnal kapcsolatban azt emelte ki, hogy Karácsony Gergely ebben az ügyben folyamatosan eltolja magától a felelősséget, és a kormányt vádolja hazugsággal. A főpolgármester állítása szerint végig volt és most is van orvos az intézményben, ezzel szemben a valóság az, hogy a budapesti kormányhivatal az elmúlt két napon háromszor tartott szúrópróbaszerű ellenőrzést az idősotthonban, és egyszer sem volt jelen orvos az intézményben - mondta.



"Többször elmondtuk már az ellenzéknek, de reméljük hogy egyszer csak meghallják: hagyják abba a rémhírterjesztést, és fogjunk össze, a haza védelmében ugyanis nincsenek pártszínek!" - szólított fel videója végén Hollik István, aki az ellenzéki állításokra utalva megjegyezte: ez csak három példa volt a sokból.



MTI