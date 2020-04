Több bejelentést kap az NMHH, rémhírekre is panaszkodnak

2020. április 24. 16:17

Egyre több bejelentést kap a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a koronavírus-járvány idején, ezek rádiózavarokról, a járvánnyal visszaélő vásárlási műsorokról és rémhírekről szólnak - közölte a szervezet pénteken az MTI-vel.

Edvard Munch - archív

Azt írták, hogy az elmúlt egy hónapban csaknem háromnegyedével nőtt a műsorfelügyelethez érkező beadványok száma, de a bejelentett rádiófrekvenciás zavarok és az Internet Hotline-nál rögzített bejelentések száma is a másfélszeresére emelkedett a tavalyi év hasonló időszakához képest.



Új elem, hogy egyre több kifogásolható televíziós műsorablak és álhír miatt tesznek panaszt.



Az NMHH szakemberei a megváltozott munkakörülmények és a megnövekedett terhelés ellenére is tartják a határidőket - szögezték le.



Nem csupán a rádiófrekvenciás zavarok száma emelkedhetett, de tényező lehet az is, hogy a mobilszolgáltatók a leterheltségre való tekintettel kiemelten figyelik az általuk nyújtott szolgáltatások problémamentességét, és gyakrabban tesznek bejelentéseket. A növekedéshez leginkább a mobilszolgáltatóktól érkező jelzések járultak hozzá.



A műsorfelügyelet terén 72 százalékkal több beadványt kapott az NMHH a járvány alatt, mint az azt megelőző egy hónapban vagy a tavalyi év azonos szakaszában. A járvány idején a bejelentések főként a televíziós vásárlási műsorablakokkal és a kiskorúak védelmével kapcsolatban érkeztek, egyes kérelmek pedig a nem kiegyensúlyozott tájékoztatást kifogásolták leginkább.



Ugrásszerűen nő az igény az NMHH-s e-szolgáltatások iránt - írták.



A hatóság március 16-ától csak a személyes érintkezést nem igénylő csatornákat használja ügyfélszolgálatán, a személyes ügyfélfogadást a járvány miatt felfüggesztette. Valószínűleg ez is közrejátszott abban, hogy a tavalyi év ugyanezen időszakához képest negyedével kevesebb hatósági ügy indult az elmúlt egy hónapban az ügyfélszolgálatról.



Ugyanakkor - a kötelező előírások miatt is - egyre többen veszik igénybe az e-szolgáltatásokat, az NMHH Adatkapuját: idén márciusban már 77 százalékkal több volt az ilyen jellegű ügyintézés az előző év hasonló időszakához képest.



A hírközlési építésügyi bejelentések száma viszont - vélhetően a beruházások megtorpanása miatt - a negyedére esett vissza.



Az NMHH égisze alatt működő média- és hírközlési biztoshoz 25 százalékkal több panasz érkezett az elmúlt hónapban, mint tavaly ilyenkor. Az esetek jelentős része a hírközléshez kapcsolódott, és ötödükben az ügyfelek nevesítették a koronavírust.



A bejelentők például kerülnék a szolgáltató személyes munkavégzését az otthonaikban, vagy nem személyesen intéznék a szerződésmódosítást. Volt olyan, aki az internetszolgáltatás bekötését sürgette - közölték.



"A koronavírus inkább felnagyította a sérelmeket, arányaikon nem módosított: a panaszok jelenlegi megoszlása megegyezik a járvány előttivel" - fogalmazott az NMHH.



A közlemény szerint rémhírterjesztéssel kapcsolatban is érkeztek bejelentések.



Az NMHH nem hatósági eljárásban intézkedő jogsegélyszolgálata, az Internet Hotline másfélszer annyi bejelentést fogadott március közepe és április közepe között, mint a korábbi hónapokban.



Újdonság, hogy a járvány ideje alatt már több álhírrel kapcsolatos jelzést is regisztráltak - idén korábban csak egyetlen ilyet kaptak -, bár sem az NMHH-nak, sem a hatóságon belül működtett forródrótnak, az Internet Hotline-nak nincs hatásköre a megtévesztő online hírforrások ellenőrzésére vagy szankcionálására.



Azokat a - járvánnyal kapcsolatos álhírekről szóló - bejelentéseket, amelyek esetében felmerülhet a rémhírterjesztés gyanúja, az Internet Hotline a rendőrségnek küldi vizsgálatra - közölték, hozzátéve, hogy az ügyek több mint felét továbbították.



Idén az adathalász és a kiskorúakra káros tartalmakkal kapcsolatos bejelentések száma is a többszörösére nőtt: az előbbi kategóriából a tavalyi azonos időszakhoz, az utóbbiból pedig az egész évhez képest is több mint kétszer annyi érkezett - olvasható a közleményben.



MTI