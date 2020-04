A férfi kézilabda-válogatott kijutott a vb-re, a női pedig az Eb-re

2020. április 24. 16:44

A magyar férfi kézilabda-válogatott kijutott a jövő januári, egyiptomi világbajnokságra, a női csapat pedig a decemberi, dán-norvég közös rendezésű Európa-bajnokságra, miután az európai szövetség (EHF) pénteken törölte a két selejtezősorozat hátralévő mérkőzéseit a koronavírus-járvány miatt.

MTI/EPA

A férfi válogatott egy oda-visszavágós párharc során Bosznia-Hercegovinával találkozott volna, míg a magyar női csapat Montenegró ellen kétszer, Litvánia és Olaszország ellen egy-egy alkalommal lépett volna pályára.



Az EHF mindkét szakág esetében a legutóbbi Európa-bajnokság végeredményét vette alapul a továbbjutók megállapításánál. Ezek alapján a férfiaknál Szlovénia, Németország, Portugália, Svédország, Ausztria, Magyarország, Fehéroroszország, Izland, Csehország és Franciaország jutott ki az észak-afrikai tornára. Spanyolország, Horvátország, Norvégia, Dánia és a házigazdák válogatottja már eddig is biztos résztvevőnek számított.



A nőknél Franciaország, Oroszország, Hollandia, Románia, Svédország, Magyarország, Montenegró, Németország, Szerbia, Spanyolország, Szlovénia, Lengyelország, Csehország és Horvátország csatlakozott a házigazda Norvégia és Dánia csapatához. Az Európa-bajnokság sorsolását június 18-án Bécsben tartják.



A női olimpiai selejtezőtornák - amelyek egyikén, győri helyszínnel a magyarok is érdekeltek - új időpontjait egyelőre nem határozták meg, csak az tűnik biztosnak, hogy ezekre jövő tavasszal kerül sor. A végső döntést a nemzetközi szövetség (IHF) és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság mondja majd ki.



Némileg módosul a 2022-es férfi Európa-bajnokság selejtezőinek menetrendje is, ezen azonban a magyarok nem érintettek, mivel a szlovákokkal együtt rendezői lesznek a tornának.



MTI