Délvidék - Pásztor István: Várunk a teljes határnyitásra

2020. április 24. 19:05

Egy hónapos kényszerlezárás után csütörtökön részlegesen megnyitották a horgosi, a kelebiai és a béregi határátkelőt a szerb-magyar határ mentén naponta ingázó munkavállalók számára. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a szabadkai Pannon RTV-nek nyilatkozva üdvözölte a lépést, mint fogalmazott, ez egy örömteli nap.

- Az elmúlt hetekben az egyik folyamatosan megjelenő kérdés az volt, hogy mikor teremtődik meg a határnyitás lehetősége, hogy meddig fog tartani az állapot, hogy nem lehet átmenni munkavégzés céljából sem a határ egyik vagy másik oldalára. Mi lesz a munkahelyekkel, mi lesz az egzisztenciával? Ezek voltak azok a kérdések, amik nagyon gyakran megjelentek az elmúlt napokban és hetekben – fogalmazott Pásztor István.

A VMSZ elnöke emlékeztetett, hogy a maga részéről már két nappal a rendkívüli állapot bevezetését követően, március 17-én felvetette ezt a kérdést, és sürgette, hogy találják meg az illetékesek azt a legelső pillanatot, amikor a vírus elleni közös fellépés lehetővé teszi azt, hogy legalább azok, akik naponta ingáznak, akik egzisztenciateremtés szempontjából járnak át naponta a határon, ezt meg tudják tenni.

- Örülök, hogy ez sikerült, s számomra ez annak a jele, hogy ha lassan is, de folyamatosan haladunk az élet normalizálásának az irányába – fogalmazott a pártelnök.

Egyelőre munkavállalási céllal, illetve mezőgazdasági munkálatok elvégzése miatt lehet átlépni a határt külön igazolással, s ez a határsáv 50 kilométeres körzetére vonatkozik, emlékeztetett Pásztor István.

- A lehetőség működtetése során alakulnak majd ki a pontos szabályok, bár ezek már most is eléggé körvonalazódtak. Ez az 50 kilométeres mélység kellő mozgásteret és lehetőséget biztosít. Nem hiszem, hogy vannak olyanok, akik több mint 50 kilométeres mélységből ingáznak naponta Magyarországra. Nem hiszem, hogy bárki olyan helyzetben lenne, hogy ezzel a lehetőséggel nem tudna élni, ha olyan munkahelye van, ahová naponta szokott ingázni. Mi általában arról szoktunk beszélni, hogy a vajdasági emberek szoktak átmenni Magyarországra dolgozni, de eléggé jelentős azoknak a száma is, akik onnan jönnek hozzánk céget vezetni, ügyeket intézni, úgyhogy ez mindenféleképpen az országhatár mindkét oldalán fontos.

A VMSZ elnöke reméli, hogy hamarosan újra minden utazó előtt megnyílhatnak a határátkelők.

- Remélem, hogy nem kell egy teljes hónapot várnunk, hogy ez bekövetkezhessen. Ez nem politikai kérdés, nem akarat és szándék kérdése, hanem az összehangolt vírus elleni küzdelem lehetőségeinek a függvénye. Én a magam részéről bizakodó vagyok! – fogalmazott Pásztor István.

Németh Ernő

vajma.info