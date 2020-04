Putyin aláírta az orosz állampolgárság megszerzését megkönnyítő törvényt

2020. április 24. 20:39

Aláírta Vlagyimir Putyin elnök az orosz állampolgárság megszerzését megkönnyítő törvényt, amely egyebek között megengedi, hogy az orosz útlevélért folyamodó külföldieknek az eddigi gyakorlattól eltérően nem kell lemondaniuk le az előző állampolgárságukról.

Az orosz állampolgárságot könnyített eljárásban Fehéroroszország, Ukrajna, Moldova és Kazahasztán állampolgárai mellett azok a külföldiek tudják megszerezni, akiknek legalább egy orosz állampolgárságú, Oroszországban élő szülőjük van. Kérelmezhetik az ilyen elbánást azok is, akik orosz állampolgárral léptek házasságra, és vele közös gyermekük van.



Ugyanez a jog megilleti az Oroszország területén élő, az orosz nyelv hordozójaként elismert személyeket, valamint a Szovjetunió azon volt állampolgárait is, akik volt szovjetköztársaságokban élve nem kapták meg ezen országok állampolgárságát.



Az új szabályozás a jogosultak esetében eltörli az a követelményt is, hogy három éven át Oroszországban kell élniük, és ott törvényes jövedelemmel kell rendelkezniük. A törvény 90 nappal a pénteki publikálását követően lép majd hatályba.



Egy, Putyin által ugyancsak pénteken jóváhagyott adóügyi törvénymódosítás mentesíti a délkelet-ukrajnai szakadár területek lakóit a 3500 rubel illeték megfizetése alól az orosz állampolgárság felvétele és helyreállítása vagy az arról való lemondás esetén (a rubel jelenleg 4,41 forintot ér).



Az orosz elnök kézjegyével látta el az a törvényt is, amely Japán kapitulációjának évfordulójáról, szeptember 2-ról 3-ra tette át a katonai dicsőség és a második világháború lezárásának ünnepét. A hazafias hagyományok ápolásának fontosságát hangsúlyozó indoklás egyebek között rámutatott: a Szovjetunióban is szeptember 3-án ünnepelték a Japán felett aratott győzelmet, amelynek kivívásáért több mint 300 ezer szovjet állampolgár kapott kitüntetést.

